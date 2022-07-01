Özge Özpirinççi'den hamilelik pozları: Zaman nasıl geçti inanamıyorum

Haberler - ntv.com.tr | 01.07.2022 - 10:22 - Son Güncelleme : 01.07.2022 - 10:28
Uzun zamandır birlikte olduğu meslektaşı Burak Yamantürk ile geçtiğimiz yıl eylül ayında nikah masasına oturan Özge Özpirinçi geçtiğimiz aralık ayında kızı Mercan’ı kucağına almış ve çift ilk kez anne baba olmanın mutluluğunu yaşamıştı.
36 yaşındaki Özpirinçci, hamilelik sürecinde çekilen fotoğraflarını sosyal medya hesabından, “Şimdi bi bu fotoğraflara bakiyorum bi Mercan’a bakiyorum ve zaman nasıl geçti inanamıyorum” notuyla yayınladı.
Oyuncunun paylaşımı takipçilerinden kısa sürede çok sayıda beğeni ve yorum alırken, Özpirinçci'nin gönderisine yakın dostları da yorum yaptı.
İşte Özge Özpirinçci'nin diğer hamilelik pozları...