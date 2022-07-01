Galeri

Özge Özpirinççi'den hamilelik pozları: Zaman nasıl geçti inanamıyorum

Haberler - ntv.com.tr | 01.07.2022 - 10:22 - Son Güncelleme : 01.07.2022 - 10:28

Geçtiğimiz yıl aralık ayında kızını kucağına alarak ilk kez annelik heyecanını yaşayan oyuncu Özge Özpirinççi hamilelik pozlarını, "Zaman nasıl geçti inanamıyorum” sözleriyle paylaştı.

Özge Özpirinççi'den hamilelik pozları: Zaman nasıl geçti inanamıyorum - 1

Uzun zamandır birlikte olduğu meslektaşı Burak Yamantürk ile geçtiğimiz yıl eylül ayında nikah masasına oturan Özge Özpirinçi geçtiğimiz aralık ayında kızı Mercan’ı kucağına almış ve çift ilk kez anne baba olmanın mutluluğunu yaşamıştı.

Özge Özpirinççi'den hamilelik pozları: Zaman nasıl geçti inanamıyorum - 2

"ZAMAN NASIL GEÇTİ İNANAMİYORUM"

36 yaşındaki Özpirinçci, hamilelik sürecinde çekilen fotoğraflarını sosyal medya hesabından, “Şimdi bi bu fotoğraflara bakiyorum bi Mercan’a bakiyorum ve zaman nasıl geçti inanamıyorum” notuyla yayınladı.

Özge Özpirinççi'den hamilelik pozları: Zaman nasıl geçti inanamıyorum - 3

Oyuncunun paylaşımı takipçilerinden kısa sürede çok sayıda beğeni ve yorum alırken, Özpirinçci'nin gönderisine yakın dostları da yorum yaptı.

İşte Özge Özpirinçci'nin diğer hamilelik pozları...

Özge Özpirinççi'den hamilelik pozları: Zaman nasıl geçti inanamıyorum - 4
Özge Özpirinççi'den hamilelik pozları: Zaman nasıl geçti inanamıyorum - 5
Özge Özpirinççi'den hamilelik pozları: Zaman nasıl geçti inanamıyorum - 6
Özge Özpirinççi'den hamilelik pozları: Zaman nasıl geçti inanamıyorum - 7
Özge Özpirinççi'den hamilelik pozları: Zaman nasıl geçti inanamıyorum - 8
Özge Özpirinççi'den hamilelik pozları: Zaman nasıl geçti inanamıyorum - 9

N-LIFE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER