Özge Özpirinçci ile Burak Yamantürk tatilde

Oyuncu meslektaşlar Özge Özpirinçci ile sevgilisi Burak Yamantürk Bodrum'da tatil yapıyor.
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Biz Böyleyiz filminin çekimlerini tamamladıktan sonra New York’a giden Özge Özpirinçci, dönüşte sevgilisi Burak Yamantürk’le soluğu Bodrum’da aldı.
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33 yaşındaki Özpirinçci ile Yamantürk önceki gün bir beach'te görüntülendi.
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Habercileri fark edince saklanmak yerine gülümseyerek el sallayan Özpirinçci’nin neşeli hali objektife de yansıdı.
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Özpirinçci geçen sezon Kadın dizisinde Bahar karakterine hayat verdi.
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Yamantürk ise son olarak puhutv'de yayınlanan Dip'te rol aldı.