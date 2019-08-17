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Özge Özpirinçci ile Burak Yamantürk tatilde

Oyuncu meslektaşlar Özge Özpirinçci ile sevgilisi Burak Yamantürk Bodrum'da tatil yapıyor.

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    Biz Böyleyiz filminin çekimlerini tamamladıktan sonra New York’a giden Özge Özpirinçci, dönüşte sevgilisi Burak Yamantürk’le soluğu Bodrum’da aldı.
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    33 yaşındaki Özpirinçci ile Yamantürk önceki gün bir beach'te görüntülendi.


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    Habercileri fark edince saklanmak yerine gülümseyerek el sallayan Özpirinçci’nin neşeli hali objektife de yansıdı.


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    Özpirinçci geçen sezon Kadın dizisinde Bahar karakterine hayat verdi.
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    Yamantürk ise son olarak puhutv'de yayınlanan Dip'te rol aldı.
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