Özge Özpirinçci doğuma gün sayıyor

Haberler 02.11.2021 - 07:21 | Son Güncelleme : 02.11.2021 - 07:27
Özge Özpirinçci, kendisi gibi oyuncu olan Burak Yamantürk ile birlikteliğinden doğacak olan kızını kucağına almak için geri sayıma başladı.
7,5 aylık hamile olan Özpirinçci, Aslıhan Doğan Turan ve Mert Vidinli ile buluştu. Vidinli, Turan ve Özpirinçci ile birlikte çekilen fotoğrafları Instagram hesabından "Anneleri buluşturdum. Aslıhan'dan mini tüyolar" notuyla yayınladı.
Fotoğraflarda karnının iyice belirginleştiği görülen 35 yaşındaki oyuncunun, saçlarını kısaltması da dikkatlerden kaçmadı.
Öte yandan Özge Özpirinçci, sevgilisi Burak Yamaktürk ile geçtiğimiz eylül ayında Marmaris Bozburun'da yapılan sade bir tören ile evlenmişti. Bebek heyecanı yaşayan ünlü çiftin nikahına aileleri ve yakın dostları katılmıştı.
Özge Özpirinçci, "Hamileyken düğün yapmam. Elbette doğum öncesi sade bir nikah olur ama kimse benden hamileyken eğlence beklemesin. Herkes düğünde eğlenirken benim oturmam mümkün değil" demişti.