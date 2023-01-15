Prens Harry: Her şeyi söyleseydim ailem beni affetmezdi

'Spare' adlı anı kitabı 10 Ocak’ta raflardaki yerini alan Prens Harry, kraliyet hakkındaki söylemleriyle gündemden düşmüyor.
Prens William ile tartışması, Kate Middleton ile Meghan Markle arasında elbise krizi ve babası Kral Charles’ın Markle’ı Kraliçe Elizabeth’in cenazesinden uzak tutması gibi çarpıcı başlıklara yer veren “Spare” adlı kitabı hakkında konuşan Prens, kitaptan çıkarmak zorunda kaldığı bölümlerden bahsetti.
Elinde iki kitaba yetecek kadar bilgi olduğunu söyleyen Prens Harry, Daily Telegraph’a verdiği röportajda “Tüm dünyanın bilmesini istemediğim şeyler var” dedi. Kitabın ilk taslağının 800 sayfa olduğunu söyleyen Prens, editörlerle kitabı hazırlarken verdiği bazı bilgilerin yayınlanmasına olanak olmadığını söyledi.
Aile üyeleri hakkında konuşmadan kendi hikayesini anlatmanın hiçbir yol olmadığını söyleyen Prens Harry, “Hepsi hayatımda önemli bir rol oynuyor” dedi.
Ağabeyi Prens William ile ilgili bazı kısımların kesilmek zorunda olduğunu söyleyen Prens Harry “Ağabeyim ve benim aramda ve bir noktada babam Kral Charles ile aramda bazı şeyler yaşandı ama bunları tüm dünyanın bilmesini istemiyorum. Çünkü eğer söylersem beni affedeceklerini sanmıyorum” ifadelerini kulandı.
“Tabii kitabımda söylediğim şeyleri düşününce beni hiçbir zaman affetmeyecekler zaten” diyen Prens Harry, ailesinin kendisiyle oturup konuşmasını istediğini dile getirdi.
“Bana yaptığınız her şeyi affetmeye hazırım. Keşke benim kendimi kandırdığımı ve paranok olduğumu söylemek yerine benimle düzgün bir konuşma yapsanız çünkü gerçekten istediğim şey dürüstlük. Ve bir de eşim Meghan’a özür dilenmesi” diyen Prens Harry’nin kitabı satışa çıktığı ilk günde 1,4 milyon kopya satarak rekor kırmıştı.
Öte yandan, Prens Harry, yeni kitabı Spare'de (Yedek), babası Britanya Kralı III. Charles'ın gittiği her yere oyuncak ayısını da götürdüğünü söylemişti. Prens Harry, kitapta "Oyuncak ayı babamla her yere gitti. Kırık kolları ve sarkık iplikleri olan zavallı bir şeydi. Her yerinde delikler açılmıştı" ifadelerini kullandı.
Büyürken babasını oyuncak ayıyla gördüğünü hatırladığını ifade eden Prens Harry, 'kırık kolları ve sarkık iplikleriyle' ayının 'zavallı' gibi göründüğünü söyledi.
Prens Harry anı kitabında karısı Meghan Markle ile ağabeyi Prens William'ın eşi Prenses Kate Middleton arasında, düğünlerinden birkaç gün önce yaşanan mesaj krizini kaleme aldı. Harry, olayı "Eve geldim ve Meg’i yerde buldum. Hıçkırarak ağlıyordu” diye anlattı.