Prens Harry-Meghan Markle çifti Kraliçe Elizabeth'in ölüm yıl dönümü törenine davet edilmedi
Son dönemde biten iş anlaşmaları ve boşanma iddialarıyla gündemden düşmeyen Prens Harry ve Meghan Markle'ın, Kraliçe II. Elizabeth'in ölümünün birinci yıl dönümü anısına düzenlenen kraliyet ailesi toplantısı için davetiye almadığı öne sürüldü.
2018 yılında dünyaevine giren ve evlendikleri ilk günden bu yana gündemden düşmeyen Prens Harry ile Meghan Markle, son dönemde biten dostlukları, iş anlaşmaları ve ayrılık iddialarıyla gündeme geliyor.