Prens Harry-Meghan Markle çifti Kraliçe Elizabeth'in ölüm yıl dönümü törenine davet edilmedi

The Sun'a konuşan bir kaynak kraliyet etkinliğiyle ilgili Sussex Dükü ve Düşesi'ne herhangi bir şekilde ulaşılmadığını "Eğer bu planlardan herhangi birine dahil edilmezlerse, bu önemli olayı kendi yöntemleriyle anmanın bir yolunu bulacaklardır" sözleriyle ifade etti.