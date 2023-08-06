Prens Harry-Meghan Markle çifti Kraliçe Elizabeth'in ölüm yıl dönümü törenine davet edilmedi

Son dönemde biten iş anlaşmaları ve boşanma iddialarıyla gündemden düşmeyen Prens Harry ve Meghan Markle'ın, Kraliçe II. Elizabeth'in ölümünün birinci yıl dönümü anısına düzenlenen kraliyet ailesi toplantısı için davetiye almadığı öne sürüldü.

Prens Harry-Meghan Markle çifti Kraliçe Elizabeth'in ölüm yıl dönümü törenine davet edilmedi - 1

2018 yılında dünyaevine giren ve evlendikleri ilk günden bu yana gündemden düşmeyen Prens Harry ile Meghan Markle, son dönemde biten dostlukları, iş anlaşmaları ve ayrılık iddialarıyla gündeme geliyor.

N-LIFE HABERLERİ

Prens Harry-Meghan Markle çifti Kraliçe Elizabeth'in ölüm yıl dönümü törenine davet edilmedi - 2

Son olarak ünlü çiftin 8 Eylül'de Balmoral Kalesi'nde Kraliçe II. Elizabeth'in ölümünün birinci yıl dönümü anısına düzenlenecek olan kraliyet ailesi toplantısından menedildikleri iddia edildi.

Prens Harry-Meghan Markle çifti Kraliçe Elizabeth'in ölüm yıl dönümü törenine davet edilmedi - 3

The Sun'a konuşan bir kaynak kraliyet etkinliğiyle ilgili Sussex Dükü ve Düşesi'ne herhangi bir şekilde ulaşılmadığını "Eğer bu planlardan herhangi birine dahil edilmezlerse, bu önemli olayı kendi yöntemleriyle anmanın bir yolunu bulacaklardır" sözleriyle ifade etti.

Prens Harry-Meghan Markle çifti Kraliçe Elizabeth'in ölüm yıl dönümü törenine davet edilmedi - 4

Prens Andrew dahil, kraliyet ailesinin tüm üst düzey üyelerinin Balmoral Kalesi'nde düzenlenen yıldönümü törenine katılması bekleniyor.

8 Eylül günü tahta çıkışının da yıl dönümü olan Kral III. Charles'ın Balmoral Kalesi'nde düzenlenecek buluşmada annesini anması bekleniyor.

Prens Harry-Meghan Markle çifti Kraliçe Elizabeth'in ölüm yıl dönümü törenine davet edilmedi - 5

"BARIŞMALARI MÜMKÜN DEĞİL"

Öte yandan geçtiğimiz haftalarda da Sussex çiftinin uzun süredir yakın arkadaş olduğu Victoria-David Beckham ile arasının bozulduğu iddia edilmişti.

İkilinin, Beckham çiftinin kendileri hakkında bazı haberleri sızdırdığından şüphelendiği öne sürülmüştü.

Prens Harry-Meghan Markle çifti Kraliçe Elizabeth'in ölüm yıl dönümü törenine davet edilmedi - 6

"Ailelerin barışması pek mümkün değil" diyen Beckham ailesine yakın bir kaynak, ailelerin konu hakkında telefonda görüştüğünü ve bunun ardından arkadaşlığın bozulduğunu, David Beckham'ın suçlamalar karşısında çok sinirlendiğini belirtmişti.

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