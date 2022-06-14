Prens William ve Kate Middleton, Kraliçe Elizabeth'e yakın olmak için Kensington Sarayı'ndan ayrılıyor

Haberler - ntv.com.tr | 14.06.2022 - 10:37 - Son Güncelleme : 14.06.2022 - 15:29

Prens William ve Kate Middleton çifti Kensington Sarayı’ndan ayrılıyor. Kraliçe’ye daha yakın olmak için Windsor Kalesi’ne yakın bir yere taşınma kararı alan çift, The Order of the Garter (Dizbağı Nişanı) töreninde görüntülendi. Törene bastonuyla katılan Kraliçe Elizabeth’e, oğlu Prens Charles ve eşi Camilla eşlik etti. Cinsel taciz suçlamalarıyla gündeme gelen oğlu Prens Andrew ise 'kişisel sebepler' nedeniyle törende yer almadı.

Prens William ve Kate Middleton, Kraliçe Elizabeth'e yakın olmak için Kensington Sarayı'ndan ayrılıyor - 1

Platin Jübile etkinlikleri sonrası ilk defa görüntülenen Kraliçe Elizabeth, The Order of the Garter (Dizbağı Nişanı) törenine katıldı. Törene bastonuyla katılan Kraliçe’ye , Prens Harry, Prens Charles ve Cornwall Düşesi Camilla eşlik etti.

Prens William ve Kate Middleton, Kraliçe Elizabeth'e yakın olmak için Kensington Sarayı'ndan ayrılıyor - 2

BASTONUYLA KATILDI

Her yıl Aziz George Şapeli’nde düzenlenen Dizbağı Nişanı seremonisine katılan Kraliçe Elizabeth, son dönemde sağlık problemleriyle gündeme gelmişti. Kraliçe’nin tahttaki 70. yılı adına düzenlenen Platin Jübile etkinliklerinin birkaçından çekilmek zorunda kalan Kraliçe, törende bastonuyla görüntülendi.

Prens William ve Kate Middleton, Kraliçe Elizabeth'e yakın olmak için Kensington Sarayı'ndan ayrılıyor - 3

PRENS ANDREW KATILMADI

Kraliçe Elizabeth’in cinsel taciz suçlamalarıyla gündeme gelen oğlu Prens Andrew ise törene katılmadı. Prens’in ‘Kişisel sebepler’ nedeniyle katılmadığı biliniyor.

Prens William ve Kate Middleton, Kraliçe Elizabeth'e yakın olmak için Kensington Sarayı'ndan ayrılıyor - 4

Şapelde düzenlenen törene katılan 40 yaşındaki Düşes, Alexander McQueen imzalı mavi bir elbise ve Juliette Botterill markalı bir şapka giydi.

Prens William ve Kate Middleton, Kraliçe Elizabeth'e yakın olmak için Kensington Sarayı'ndan ayrılıyor - 5

Middleton’a seremonide eşlik eden Wessex Kontes’i Sophie ise Valentino markalı bir elbise giydi. Middleton bu törene ilk defa ile nişanlı olduğu dönemde katılmıştı.

Prens William ve Kate Middleton, Kraliçe Elizabeth'e yakın olmak için Kensington Sarayı'ndan ayrılıyor - 6

The Order of the Garter (Dizbağı Nişanı), 14. yüzyılda  Kral III. Edward tarafından şövalyelere verilen bir nişanı temsil ediyor.

Prens William ve Kate Middleton, Kraliçe Elizabeth'e yakın olmak için Kensington Sarayı'ndan ayrılıyor - 7

TAŞINIYORLAR

Törene katılan Kate Middleton ve Prens William çiftinin Kraliçe’ye yakın olmak taşınmak istediği iddia edilmişti. The Sunday Times’ın haberine göre çift, Kensington Sarayı’ndan ayrılma kararı aldı.

Prens William ve Kate Middleton, Kraliçe Elizabeth'e yakın olmak için Kensington Sarayı'ndan ayrılıyor - 8

Kraliçe’ye yakın olmak isteyen çift, çocukları Prens George, Prenses Charlotte ve Prens Louis ile Windsor Kalesi’nin yakınlarındaki Berkshire’a taşınacak.

Prens William ve Kate Middleton, Kraliçe Elizabeth'e yakın olmak için Kensington Sarayı'ndan ayrılıyor - 9

EN UZUN SÜRE HİZMET VEREN İKİNCİ HÜKÜMDARI OLDU

Birleşik Krallık Kraliçesi II. Elizabeth, dünya tarihinin en uzun süre hizmet veren ikinci hükümdarı oldu. Eylül 2015’te tarihin en uzun süre tahtta kalan kadın hükümdarı unvanını eline geçiren Elizabeth, 2016 yılında ölen Tayland Kralı Bhumibol Adulyadej'i geride bırakarak en uzun süre hükümdar olan ikinci kişi oldu. Tarihin en uzun süre tahtta kalan hükümdarı ise 72 yıl 110 günlük saltanatı ile Fransa Kralı XIV.Louis.

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