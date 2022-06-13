Kraliçe II. Elizabeth, tarihin en uzun süre hizmet veren ikinci hükümdarı oldu

Britanya Kraliçesi II. Elizabeth, tarihin en uzun süre hizmet veren ikinci hükümdarı oldu.

Bugün itibarıyla, tahtta geçirdiği süre 70 yıl 127 gün olan Elizabeth, sadece dört yaşında tahta çıkan Fransa Kralı XIV.Louis'inden sonra en uzun süre hizmet veren ikinci hükümdar oldu.

Geçtiğimiz gün 2016 yılında ölen Tayland Kralı Bhumibol Adulyadej'i geride bırakan Elizabeth’in Platinum jübilesi, geçtiğimiz günlerde Birleşik Krallık'ta dört günlük kutlamalarla kutlanmıştı.

2 YIL DAHA SALTANATTA KALIRSA İLK SIRAYA ÇIKACAK

6 Şubat 2022’de hükümdarlığının 70’inci yılını geride bırakan Elizabeth, Mayıs 2024'e kadar hüküm sürmesi durumunda tarihin en uzun süre başta kalan hükümdarı olacak.

Fransa Kralı XIV.Louis ise 1643’ten 1715’e kadar 72 yıl 110 günlük saltanatı ile tarihin en uzun süre başta kalan hükümdarı olarak ilk sırada yer alıyor.

XIV.Louis, 4 yaşında tahta çıkarken, hükmetmeye ise 20’li yaşlarında başlamıştı.

2015’TE EN UZUN SÜRE HÜKÜM SÜREN KADIN HÜKÜMDAR OLMUŞTU



Kraliçe II.Elizabeth ise babasının 6 Şubat 1952'de hayatını kaybetmesiyle 25 yaşında hükümdar oldu.



Eylül 2015'te ise, büyük büyük büyükannesi Kraliçe Victoria'nın saltanatını aştığında en uzun süre hüküm süren İngiliz hükümdarı oldu.



O tarihte yaptığı açıklamada Kraliçe, bunun "hiç arzuladığı bir unvan" olmadığını söylemişti.



Bununla birlikte Eylül 2015’te dünya tarihinin en uzun süre hüküm süren kadın hükümdarı olmuştu.