Serena Williams: Henüz emekli olmadım

Eylül ayı başında, Amerika Açık'ta tenis kariyerini noktaladığı düşünülen Serena Williams, son maçının ardından verdiği için röportajda gözyaşlarını tutamadı.

Serena Williams veda konuşmasında, "Bugün burada ve yıllardır yanımda olan herkese teşekkür ederim. Her şey anne ve babamla başladı. Onlara minnettarım. Baba, biliyorum ki şu anda beni izliyorsun. Teşekkürler. Sanırım bunlar mutluluk gözyaşları, yani umarım öyledir. Venus olmasaydı Serena olmazdı. Bugün burada olmamın tek ve en önemli sebebi Venus Williams'tır. Teşekkürler Venus. Hepinize teşekkürler. Hayatımda yaşadığım en güzel süreçti" sözlerini kullanmıştı.