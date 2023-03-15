Tems, Oscar'ın en çok dalga geçilen elbisesi hakkında konuştu

Yılın en büyük ödül töreni olan Oscar Ödülleri gecesinin yankıları hala sürüyor. Törenin en ilginç kıyafetlerinden birini giyen Nijeryalı şarkıcı Tems, kıyafetiyle konuşulmaya devam ediyor.
Tems olarak tanınan 27 yaşındaki Temilade Openiyi, Rihanna'nın Black Panther: Wakanda Forever filmi için yazdığı ve En İyi Orijinal Şarkı dalında Oscar adayı olan “Lift Me Up” şarkısının yazımında yardımcı olan kişi olarak Oscar törenindeydi.
Tems, bu yıl şampanya rengine dönen kırmızı halıda Lever Couture imzalı beyaz elbisesiyle boy gösterdi.
Geniş başlığıyla kendini hemen belli eden elbise, Tems'in seyirciler arasında oturmasıyla sosyal medyanın en çok alaya alınan kıyafetlerinden biri haline geldi.
Tems'in arkasında oturan seyircilerin sahneyi görememeleri, sosyal medyada bolca eprisi yapılan konu oldu.
Pazar gecesinden bu yana konuşulan ve alaya alınan elbiseyle ilgili Harper’s Bazaar'a konuşan Tems, elbisesini "alışılmışın dışında" olarak tanımladı.
"İki yıl önce olsaydı bu elbiseye 'Hayır' derdim. Ama bu benim ilk Oscar'ımdı ve 'Her şeyi yapacağım' dedim. Gerçekten günü en iyi şekilde değerlendirmek istedim" diyen Tems, "Bu elbise aynı zamanda yaptığım işi ve etrafımdaki insanları kutlamanın bir yoluydu, ülkemi kutlamak, köklerinden geldiğim insanları kutlamak içindi. Bu elbise 'Evet, evet, ben buradayım' diyor" ifadesini kullandı.
Tems'in stilisti Dunsin Wright, "Bu yılın başında Tems bana yeni bir döneme girdiğini söyledi. Zihnimde Oscar içiN dört dörtlük bir kıyafet düşündüm. Oldukça zarif ama güçlü hissettiren ve onu havalı gösterecek bir kıyafet istedik. Lever Couture'ün Tokyo defilesindeydim ve onlarla çalışmak istedim. Elbise, vurgulu bir seçenekti ama bu elbiseyi biri giyecekse bunun Tems olması gerektiğinden emindim. Çok zarif ve kendinden emin biri. Her parçayı kendisinin yapıyor" diye konuştu.