Tems, Oscar'ın en çok dalga geçilen elbisesi hakkında konuştu

"ELBİSEYİ TEMS'TEN BAŞKASI GİYEMEZDİ"

Tems'in stilisti Dunsin Wright, "Bu yılın başında Tems bana yeni bir döneme girdiğini söyledi. Zihnimde Oscar içiN dört dörtlük bir kıyafet düşündüm. Oldukça zarif ama güçlü hissettiren ve onu havalı gösterecek bir kıyafet istedik. Lever Couture'ün Tokyo defilesindeydim ve onlarla çalışmak istedim. Elbise, vurgulu bir seçenekti ama bu elbiseyi biri giyecekse bunun Tems olması gerektiğinden emindim. Çok zarif ve kendinden emin biri. Her parçayı kendisinin yapıyor" diye konuştu.