Ünlü isimlerden hakem Halil Umut Meler'e yapılan saldırıya tepki: Türk spor dünyasına atılmış bir yumruktur!

MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca'nın saha içinde hakem Halil Umut Meler'e yumruk atmasına ünlü isimlerden tepki geldi.

Ünlü isimlerden hakem Halil Umut Meler'e yapılan saldırıya tepki: Türk spor dünyasına atılmış bir yumruktur! - 1

MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca, 1-1 berabere kaldıkları Çaykur Rizespor maçından sonra saha içinde hakem Halil Umut Meler'yumruk attı. 

DÜNYA BASININDA YUMRUĞUN YANKILARI

N-LIFE HABERLERİ

Ünlü isimlerden hakem Halil Umut Meler'e yapılan saldırıya tepki: Türk spor dünyasına atılmış bir yumruktur! - 2

Meler'e yapılan saldırı sonrası ligler ertelendi ve olaya ilişkin soruşturma başlatıldı. Başkan Koca tutuklandı. Koca'nın hakem Halil Umut Meler'e saldırmasına ise ünlü isimlerden tepki gecikmedi.

Ünlü isimlerden hakem Halil Umut Meler'e yapılan saldırıya tepki: Türk spor dünyasına atılmış bir yumruktur! - 3

ACUN ILICALI

"Halil Umut Meler'e yapılan saldırı kalbul edilemez. Kendisine ve tüm hakem camiasına geçmiş olsun. Futbol sevgi, barış ve kardeşliktir. Şiddetin futbol sahalarında yeri olamaz."

Ünlü isimlerden hakem Halil Umut Meler'e yapılan saldırıya tepki: Türk spor dünyasına atılmış bir yumruktur! - 4

MUSTAFA SANDAL

"Halil Umut Meler'e yapılan alçak saldırı, Türk futboluna yapılmış bir saldırıdır. Bu atılan yumruk ona değil, Türk spor dünyasına atılmış bir yumruktur! Umarım, bu terbiyesizliğin bedeli İtalya ile ortak düzenlenecek EURO 2032'nin Türkiye'den alınmasıyla sonuçlanmaz. Halil Umut Meler'e ve tüm hakem camiasına geçmiş olsun. Sporun, barış ve kardeşlik demek olduğu bilincini tekrar kazanmamız dileğiyle..."

Ünlü isimlerden hakem Halil Umut Meler'e yapılan saldırıya tepki: Türk spor dünyasına atılmış bir yumruktur! - 5

EDA ECE

"Şiddeti görmeye bile tahammülüm yok. Bu hayatta en nefret ettiğim şey... Dün hakemin uğradığı saldırıyı ve gözünün morluğunu gördüğümden beri o kadar üzüldüm ve rahatsız oldum ki şiddetin her türlüsüne hayır! Kimse kimseye el süremez, canını yakamaz. Şiddetten hoşlanan, saldırgan biriyseniz acilen bir psikoloğa tedavi olun. Bunun ayıbı yok, ayıp olan bu hareketler."

Ünlü isimlerden hakem Halil Umut Meler'e yapılan saldırıya tepki: Türk spor dünyasına atılmış bir yumruktur! - 6

ŞAHAN GÖKBAKAR

"Halil Umut Meler'e yapılan bu aşağılık saldırıyı kınıyorum. Yazık, günah... Bu şiddet söylemini körükleyenler mutlu musunuz? Bu rezalete çok sert ve net bir tepki verilmek zorunda. Türkiye Futbol Federasyonu bu konuda en sert tepkiyi koymanız lazım. Bu şiddet söylemini körükleyen bazılarına da gereken yapılmalı. İşte gün gelir Türkiye'nin en iyi hakemini böyle yerlerde tekmeler, ağzını burnunu kırarlar. Yazık... Bu nasıl bir ülke oldu yahu? "

"Bu olaya tepki vermek tamam ama asıl tepki verilmesi gereken zaman 'Birilerini tokatlayabiliriz' açıklamalarının yapıldığı andı. 'Hakemleri sokakta çekin, taciz edin' dendiği zamandı. Hep yanlış zamanda tepki veriliyor. Hep testi kırılınca maalesef... Bu yaşanan bir utançtır. 15 gün sonra unutmayın ama. Türkiye Futbol Federasyonu tarihi bir tepki vermelidir."

Ünlü isimlerden hakem Halil Umut Meler'e yapılan saldırıya tepki: Türk spor dünyasına atılmış bir yumruktur! - 7

GONCA VUSLATERİ

"Böyle futbol anlayışı yoktur. Haksızlık karşısında böyle densiz bir yaklaşım kabul edilemez, edilmemeli."

Ünlü isimlerden hakem Halil Umut Meler'e yapılan saldırıya tepki: Türk spor dünyasına atılmış bir yumruktur! - 8

YAĞMUR ATACAN 

"Beni tanıyanlar bilir, futbol pek izlemem. Türk ligine ayrıca soğuğum. Sorun bende mi, futbolda mı demiyordum. İkisi de değil, işte problem ortada. Biliyordum, bu kafa ile bu olur. Beklenen sonuç."

Ünlü isimlerden hakem Halil Umut Meler'e yapılan saldırıya tepki: Türk spor dünyasına atılmış bir yumruktur! - 9

FETTAH CAN

"Futbolun tüm güzelliklerinin ayaklar altına alınmasını da kimseye kaptırmadık. Yazık çok yazık geçmiş olsun."

Ünlü isimlerden hakem Halil Umut Meler'e yapılan saldırıya tepki: Türk spor dünyasına atılmış bir yumruktur! - 10

SÜHA UYGUR

"Türk futbolu nakavt olmuştur. Konuşulacak hiçbir şey kalmadı. Bu utanç hepimizin. Ne lig, ne de Avrupa, artık hiçbir önemi yoktur. Yazıklar olsun hepinize.

Ünlü isimlerden hakem Halil Umut Meler'e yapılan saldırıya tepki: Türk spor dünyasına atılmış bir yumruktur! - 11

DOĞA RUTKAY KAMAL

"Kınıyorum! Bir Ankaralı olarak, bir sporsever olarak, bir futbolsever olarak, bir anne olarak kınıyorum. Biz centilmen bir nesil yetiştirmek istiyoruz şu örneğe bak. Ayıptır ayıp!"

Ünlü isimlerden hakem Halil Umut Meler'e yapılan saldırıya tepki: Türk spor dünyasına atılmış bir yumruktur! - 12

İBRAHİM BÜYÜKAK

"Şiddetin her türlüsüne karşıyız. Yaşananlar asla kabul edilemez. Halil Umut Meler'e yapılan saldırıyı kınıyoruz. Geçmiş olsun. Yanındayız!"

Ünlü isimlerden hakem Halil Umut Meler'e yapılan saldırıya tepki: Türk spor dünyasına atılmış bir yumruktur! - 13

ŞORAY UZUN

"Geçmiş olsun Halil Umut Meler. Futboldan anlamayan, tek özelliği paralı olmak olan, medyada bir şekilde yer almaya bayılan kompleks kumkumaları, gerekli gereksiz her maç sonu konuşan lüzumsuz tipler, etrafındaki yalamaların gazına gelen karakter yoksunları; bu güzel oyundan defolun gidin!"

Ünlü isimlerden hakem Halil Umut Meler'e yapılan saldırıya tepki: Türk spor dünyasına atılmış bir yumruktur! - 14

RAFET EL ROMAN

"Sonunda dünyaya Türk futbolunu da rezil ettiniz ya yazıklar olsun."

Ünlü isimlerden hakem Halil Umut Meler'e yapılan saldırıya tepki: Türk spor dünyasına atılmış bir yumruktur! - 15

DERYA ULUĞ

"Halil Umut Meler'e yapılanlar tarif edilir cinsten değil. Yazık... Sadece futbol tarihinin değil, tarihin kara lekesi olarak anılacaktır. Dilerim yapanlar en sert cezalarla karşı karşıya kalır."

Ünlü isimlerden hakem Halil Umut Meler'e yapılan saldırıya tepki: Türk spor dünyasına atılmış bir yumruktur! - 16

ANIL ALTAN

"En büyük cezayı alıp aynı şekilde fotoğrafları paylaşılmalı. Ülke adına ve futbol adına büyük rezillik."

Ünlü isimlerden hakem Halil Umut Meler'e yapılan saldırıya tepki: Türk spor dünyasına atılmış bir yumruktur! - 17

CEM BELEVİ

"Türk futbolunun da geldiği nokta utanç verici. Hakem darp eden kulüp başkanı yargılanmalıdır. Sadece mesleklerini icra ettikleri için şiddet ve vandallıkla yüzleşen doktorlarımız gibi tüm meslek dalları için örnek teşkil edecek şekilde yargılanıp ceza almalıdır bu vandallar."

Ünlü isimlerden hakem Halil Umut Meler'e yapılan saldırıya tepki: Türk spor dünyasına atılmış bir yumruktur! - 18

CEYDA DÜVENCİ

"İnsanlık dışı elin, yerde çaresiz yatana tekme atan ayağın sahibine gereken cezalar verilir umarımç Yazık! İnsanlık, adamlık spor yöneticiliği, adalet, asalet, barış, saygı... Bunlardan çok uzaklaşıyoruz gün geçtikçe. Mesleğine devam ederse utanmaya devam edeceğim."

Ünlü isimlerden hakem Halil Umut Meler'e yapılan saldırıya tepki: Türk spor dünyasına atılmış bir yumruktur! - 19

DEMET EVGAR

"Bu nasıl bir nefrettir, neyin kinidir? Bu gelinen nokta kimlerin eseridir?"

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