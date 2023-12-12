Ünlü isimlerden hakem Halil Umut Meler'e yapılan saldırıya tepki: Türk spor dünyasına atılmış bir yumruktur!

ŞAHAN GÖKBAKAR

"Halil Umut Meler'e yapılan bu aşağılık saldırıyı kınıyorum. Yazık, günah... Bu şiddet söylemini körükleyenler mutlu musunuz? Bu rezalete çok sert ve net bir tepki verilmek zorunda. Türkiye Futbol Federasyonu bu konuda en sert tepkiyi koymanız lazım. Bu şiddet söylemini körükleyen bazılarına da gereken yapılmalı. İşte gün gelir Türkiye'nin en iyi hakemini böyle yerlerde tekmeler, ağzını burnunu kırarlar. Yazık... Bu nasıl bir ülke oldu yahu? "

"Bu olaya tepki vermek tamam ama asıl tepki verilmesi gereken zaman 'Birilerini tokatlayabiliriz' açıklamalarının yapıldığı andı. 'Hakemleri sokakta çekin, taciz edin' dendiği zamandı. Hep yanlış zamanda tepki veriliyor. Hep testi kırılınca maalesef... Bu yaşanan bir utançtır. 15 gün sonra unutmayın ama. Türkiye Futbol Federasyonu tarihi bir tepki vermelidir."