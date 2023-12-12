Karşılaşmanın hakemi Halil Umut Meler maçın 50. dakikasında MKE Ankaragücü'nden Ali Sowe'u ikinci sarı kartla oyundan atmıştı. Bu karar tribünlerden büyük tepki topladı.



Çaykur Rizespor da maçın son dakikasında gol bularak 1 puan aldı.



LİG MAÇLARI SÜRESİZ ERTELENDİ



Hakem Halil Umut Meler'e yapılan saldırı sonrası olağanüstü toplanan Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu sonrası Başkan Büyükekşi, tüm liglerdeki maçların süresiz olarak ertelendiğini açıkladı.

"HERKES BEDELİNİ ÖDEYECEK"



TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, olağanüstü toplantının ardından tüm liglerdeki maçların süresiz olarak ertelendiğini açıklayan Büyükekşi, "Bu gece Türk futboluna utanç dolu bir yumruk atıldı. Bu olaya karışan herkes bunun bedelini ödeyecek." ifadelerini kullandı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, maçın bitiş düdüğünün ardından MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca'nın hakeme yumruk attığı, daha sonra sahaya inen taraftarların yerde yaralı halde yatan hakemi tekmeleyerek darbettikleri olaya ilişkin soruşturma başlatıldığını hatırlattı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'nın hastanede tedavi altına alındığını tedavisinin ardından ise gözaltı işlemlerinin gerçekleştirileceğini duyurmuş soruşturma kapsamında 2 şüphelinin de gözaltına alındığını açıklamıştı.