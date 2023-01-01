Ünlü şarkıcılar yeni yılı böyle karşıladılar

Habertürk'ün haberine göre; kalça kemiği çatlayan Ajda Pekkan, bir süre sahnelere ara verdikten sonra eski sağlığına kavuştu. 1.5 ay sonra sahnelere dönen Süperstar, yeni yılı Kıbrıs'ta bir otelde karşıladı.
Megastar Tarkan yeni yılda Kıbrıs'ta sahne aldı. Geceden fotoğrafları sosyal medya hesabından yayınlayan şarkıcı, paylaşımına "Şahane bir geceydi" notunu düştü.
Şarkıcı Hadise, yılbaşında Kıbrıs'ta sahne aldı. İki saat sahnede kalan Hadise, iddialı kostümü ve söylediği şarkılarla sevenlerine eğlenceli bir gece yaşattı.
Ev hapsinin kaldırılmasının ardından ilk halk konserini İzmir’de düzenleyen Gülşen, Gündoğdu Meydanı'nda hayranlarıyla buluştu.
Şarkıcı ve oyuncu Defne Samyeli, 31 Aralık yılbaşı gecesi Girne'de sahne aldı. 50 yaşındaki ünlü isim, yarı transparan sahne kıyafetiyle dikkat çekti.
Gecenin Ucunda dizisinde Berrin karakterine hayat veren Zuhal Olcay, 2023 yılına Ankara'da girdi. Ünlü isim, şarkılarıyla hayranlarına eğlenceli saatler yaşattı.
Şarkıcı Bengü, yılbaşı gecesi Sarıkamış'ta sahne aldı. Yeni yıl için geri sayımın ardından sahneden inen Bengü, yeni yılı kendisini izlemeye gelen eşi Selim Selimoğlu'yla kutladı.
Cenk Eren, yılbaşı akşamı Sapanca'da sahne aldı. Kendisini dinlemeye gelen sevenlerinin yeni yılını kutlamayı ihmal etmeyen Eren, “Yeni yıl bize, hepimize sağlık, huzur, mutluluk ve başarı getirir inşallah” dedi.
Yeni yılı İstanbul'da karşılayan Sibel Can, yılbaşı mesajında "2023’ün herkese sağlık, mutluluk, huzur getirmesini diliyorum. Her istediğinizin gönlünüzce gerçekleşeceği, bol müzikli, bolluk ve bereketli bir yıl olsun" dedi.
Erol Evgin, yeni yılı Lefkoşa’da karşıladı. Usta isim, sahneye siyah pantolon ve beyaz gömleğin kırmızı ceketle kombinlendiği bir smokinle çıktı.
İkinci çocuğunu dünyaya getirdikten kısa bir süre sonra sahnelere geri dönen Merve Özbey yılbaşı gecesi Bahçelievler'deki bir otelde sahne aldı.
Sıla Gençoğlu, yeni yıla Kıbrıs'ta sahnede girdi. Sevilen şarkılarını seslendiren ünlü isim, "Acısıyla tatlısıyla bir yılı geride bıraktık. Hepimize sağlık dolu, huzur dolu, bereket dolu bir yıl diliyorum" ifadelerini kullandı.
Tan Taşçı, 31 Aralık gecesi İstanbul Kongre Merkezi Balo Salonu’nda sahne aldı. Şarkılarını söylerken arada seyircilerle sohbet eden ünlü isim, hayranlarına unutulmazbir gece yaşattı.
Ziynet Sali yılbaşı gecesi Kıbrıs'ta sevenleriyle buluştu. Sali'yi izlemeye gelenler arasında Gonca Vuslateri, Nilgün Belgün, Bekir Aksoy, Nihat Kahveci gibi ünlü isimler vardı.