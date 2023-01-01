Ünlü şarkıcılar yeni yılı böyle karşıladılar

2022 yılını geride bırakırken müzik dünyasının birçok ismi 2023'ü sahnede karşıladı. Farklı şehirlerde verdikleri konserlerle hayranlarıyla buluşan şarkıcılar, unutulmaz performanslar sergiledi.

Ünlü şarkıcılar yeni yılı böyle karşıladılar - 1

AJDA PEKKAN- KIBRIS

Habertürk'ün haberine göre; kalça kemiği çatlayan Ajda Pekkan, bir süre sahnelere ara verdikten sonra eski sağlığına kavuştu. 1.5 ay sonra sahnelere dönen Süperstar, yeni yılı Kıbrıs'ta bir otelde karşıladı.

Ünlü şarkıcılar yeni yılı böyle karşıladılar - 2

TARKAN - KIBRIS

Megastar Tarkan yeni yılda Kıbrıs'ta sahne aldı. Geceden fotoğrafları sosyal medya hesabından yayınlayan şarkıcı,  paylaşımına "Şahane bir geceydi" notunu düştü.

Ünlü şarkıcılar yeni yılı böyle karşıladılar - 3

HADİSE - KIBRIS

Şarkıcı Hadise, yılbaşında Kıbrıs'ta sahne aldı. İki saat sahnede kalan Hadise, iddialı kostümü ve söylediği şarkılarla sevenlerine eğlenceli bir gece yaşattı.

Ünlü şarkıcılar yeni yılı böyle karşıladılar - 4

GÜLŞEN- İZMİR

Ev hapsinin kaldırılmasının ardından ilk halk konserini İzmir’de düzenleyen Gülşen, Gündoğdu Meydanı'nda hayranlarıyla buluştu.

Ünlü şarkıcılar yeni yılı böyle karşıladılar - 5

DEFNE SAMYELİ- KIBRIS

Şarkıcı ve oyuncu Defne Samyeli, 31 Aralık yılbaşı gecesi Girne'de sahne aldı. 50 yaşındaki ünlü isim, yarı transparan sahne kıyafetiyle dikkat çekti.

Ünlü şarkıcılar yeni yılı böyle karşıladılar - 6

ZUHAL OLCAY- ANKARA

Gecenin Ucunda dizisinde Berrin karakterine hayat veren Zuhal Olcay, 2023 yılına Ankara'da girdi. Ünlü isim, şarkılarıyla hayranlarına eğlenceli saatler yaşattı.

Ünlü şarkıcılar yeni yılı böyle karşıladılar - 7

BENGÜ- SARIKAMIŞ

Şarkıcı Bengü, yılbaşı gecesi Sarıkamış'ta sahne aldı. Yeni yıl için geri sayımın ardından sahneden inen Bengü, yeni yılı kendisini izlemeye gelen eşi Selim Selimoğlu'yla kutladı.

Ünlü şarkıcılar yeni yılı böyle karşıladılar - 8

CENK EREN - SAPANCA

Cenk Eren, yılbaşı akşamı Sapanca'da sahne aldı. Kendisini dinlemeye gelen sevenlerinin yeni yılını kutlamayı ihmal etmeyen Eren, “Yeni yıl  bize, hepimize sağlık, huzur, mutluluk ve başarı getirir inşallah” dedi.

Ünlü şarkıcılar yeni yılı böyle karşıladılar - 9

SİBEL CAN - İSTANBUL

Yeni yılı İstanbul'da karşılayan Sibel Can, yılbaşı mesajında "2023’ün herkese sağlık, mutluluk, huzur getirmesini diliyorum. Her istediğinizin gönlünüzce gerçekleşeceği, bol müzikli, bolluk ve bereketli bir yıl olsun" dedi.

Ünlü şarkıcılar yeni yılı böyle karşıladılar - 10

EROL EVGİN - KIBRIS

Erol Evgin, yeni yılı Lefkoşa’da karşıladı. Usta isim, sahneye siyah pantolon ve beyaz gömleğin kırmızı ceketle kombinlendiği bir smokinle çıktı.

Ünlü şarkıcılar yeni yılı böyle karşıladılar - 11

MERVE ÖZBEY - İSTANBUL

İkinci çocuğunu dünyaya getirdikten kısa bir süre sonra sahnelere geri dönen Merve Özbey yılbaşı gecesi Bahçelievler'deki bir otelde sahne aldı.

Ünlü şarkıcılar yeni yılı böyle karşıladılar - 12

SILA - KIBRIS

Sıla Gençoğlu, yeni yıla Kıbrıs'ta sahnede girdi. Sevilen şarkılarını seslendiren ünlü isim, "Acısıyla tatlısıyla bir yılı geride bıraktık. Hepimize sağlık dolu, huzur dolu, bereket dolu bir yıl diliyorum" ifadelerini kullandı.

Ünlü şarkıcılar yeni yılı böyle karşıladılar - 13

TAN TAŞÇI - İSTANBUL

Tan Taşçı, 31 Aralık gecesi İstanbul Kongre Merkezi Balo Salonu’nda sahne aldı. Şarkılarını söylerken arada seyircilerle sohbet eden ünlü isim, hayranlarına unutulmazbir gece yaşattı.

Ünlü şarkıcılar yeni yılı böyle karşıladılar - 14

ZİYNET SALİ - KIBRIS

Ziynet Sali yılbaşı gecesi Kıbrıs'ta sevenleriyle buluştu. Sali'yi izlemeye gelenler arasında Gonca Vuslateri, Nilgün Belgün, Bekir Aksoy, Nihat Kahveci gibi ünlü isimler vardı.

N-LIFE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER