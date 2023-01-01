Ünlü şarkıcılar yeni yılı böyle karşıladılar

SİBEL CAN - İSTANBUL

Yeni yılı İstanbul'da karşılayan Sibel Can, yılbaşı mesajında "2023’ün herkese sağlık, mutluluk, huzur getirmesini diliyorum. Her istediğinizin gönlünüzce gerçekleşeceği, bol müzikli, bolluk ve bereketli bir yıl olsun" dedi.