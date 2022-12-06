Yalı Çapkını'nın Hattuç Halası Şerif Sezer'in kızı da oyuncu çıktı!

Oyuncu kadrosunda Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir, Çetin Tekindor, Şerif Sezer ve Emre Altuğ'un başrollerini paylaştığı Yalı Çapkını dizisinde Hattuç Hala karakterini duayen oyuncu Şerif Sezer canlandırıyor.
Dizide Seyran (Afra Saraçoğlu) ve Suna (Beril Pozam) karakterlerinin halası Hattuç'u canlandıran Sezer'in kızı da kendisi gibi oyuncu çıktı.
İşte 79 yaşındaki Şerif Sezer'in kendisi gibi oyuncu olan kızı Deniz Arna!
21 Mart 1986 senesinde İstanbul'da dünyaya gelen Arna, Mimar Sinan Üniversitesi'nden mezun oldu.
Dizi, film ve tiyatro yapımlarında yer alan oyuncu, Güldünya, Beyaz Gelincik, Çemberimde Gül Oya ve Sakarya Fırat gibi dizilerle tanınıyor.
2017 senesinde reklamcı Devrim Erdoğan'la evlenen Arna'nın bir de kızı var.
Arna, annesi Şeref Sezer ile de sosyal medya hesabından sık sık paylaşım yapıyor.
Star ekranlarında yayınlanan Yalı Çapkını dizisi, izleyicilerin yoğun ilgisini çekmeye devam ediyor. Dizi, son yayınlanan bölümüyle her üç kategoride de yine cuma akşamının en çok izlenen dizisi oldu. Dizi, 10. bölümüyle hem Total hem AB hem de ABC1 kategorilerinde birinci olarak 2 Aralık Cuma akşamının en çok izlenen yapımı oldu.
Oyuncu kadrosunda Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir, Çetin Tekindor, Şerif Sezer ve Emre Altuğ'un başrollerini paylaştığı Yalı Çapkını hız kesmeden devam ediyor. Yalı Çapkını 11. bölüm fragmanı kısa sürede izleyicilerle buluştu. Fragmana Ferit'in Seyran'ı öpmeye çalılştığı anlar damga vurdu.
Ferit ve Seyran arasında ipler kopuyor. Ferit mekan çıkışında Pelo’yla gazetecilere yakalanıyor. Durumu saklamak için herkes seferber oluyor.
Star TV'nin reyting rekortmeni dizisi Yalı Çapkını'nda 'Ferit' karakterine hayat veren Mert Ramazan Demir, dizi setinden yaptığı paylaşımla gündeme gelmişti.
Başrollerini Afra Saraçoğlu ve Çetin Tekindor ile paylaştığı Yalı Çapkını dizisinin setinde yönetmen koltuğuna oturan Demir, ekip arkadaşlarıyla verdiği pozu paylaştı.
Oyuncu, yaptığı paylaşıma "İlk sahnemi çektim umarım yayında da görürüz. Teşekkürler bana bu şansı tanıdığın için @burcu.alptekin" diyerek dizisinin yönetmeni Burcu Alptekin'e teşekkür etti.
Dizide Seyran karakterini canlandıran Afra Saraçoğlu'nun Demir'in paylaşımına yaptığı yorum ise gözlerden kaçmadı.
Saraçoğlu, Demir'in paylaşımına "Olan benim sahneme oldu" diyerek esprili bir yorumda bulundu.