Yalı Çapkını'nın Hattuç Halası Şerif Sezer'in kızı da oyuncu çıktı!

"İLK SAHNEMİ ÇEKTİM"

Oyuncu, yaptığı paylaşıma "İlk sahnemi çektim umarım yayında da görürüz. Teşekkürler bana bu şansı tanıdığın için @burcu.alptekin" diyerek dizisinin yönetmeni Burcu Alptekin'e teşekkür etti.

Dizide Seyran karakterini canlandıran Afra Saraçoğlu'nun Demir'in paylaşımına yaptığı yorum ise gözlerden kaçmadı.

Saraçoğlu, Demir'in paylaşımına "Olan benim sahneme oldu" diyerek esprili bir yorumda bulundu.