2022/2023 Sonbahar-Kış trendleri

Haberler - ntv.com.tr | 12.09.2022 - 10:04 - Son Güncelleme : 12.09.2022 - 10:09
Her sezon zamansız olmayı başaran transparan görünümler bu yıl da trendler arasındaki yerini alıyor. Ten göstermeden de şık olunabileceğini gösteren transparan tasarımları mutlaka gardırobunuza dahil edin.
(Fendi)
Fransız moda markasıyla özdeşleşen tüvit kumaşını ceketlerde görmeye oldukça alışkınız. Güncellenen yeni formuyla sezona giriş yapan kumaş, ceket elbise modelleriyle podyumlarda dikkat çekiyor.
(Chanel)
Kış sezonunda açık renklere olan önyargıyı bu sezon kırıyoruz. Kasvetli havalarının negatif enerjisini bembeyaz kıyafetlerle dağıtmaya ne dersiniz?
(Giambattista Valli)
Sonbaharın vazgeçilmezi trençkotlar, İngiliz moda markası Burberry'nin imza tasarımlarından biri olarak biliniyor. Bu sezon deri kumaşta sunulan trençkotlar, serin havalarda hem şıklık hem de koruma vadediyor.
(Burberry)
Kreatif direktörü Virgil Abloh'nun ani ölümüyle şok etkisi yaratan marka, sonbahar koleksiyonunda tasarımcının imza tasarımlarına göndermede bulunuyor. Payet detaylı mini gece elbiseleri, gösterişli etkinliklerde en büyük kurtarıcınız olacak.
(Off-White)
Son dönemin en popüler markalarından Miu Miu, düşük bel trendini bu sene de devam ettiriyor. Transparan detayların öne çıktığı bluzlar ve kış havasını hissettiren tüylü detaylar, bu sezon revaçta.
(Miu Miu)
Geçiş sezonlarında gardırobun vazgeçilmez parçası olan deri ceketler, Prada'da hem rengi hem de uzunluğuyla dikkat çekiyor. Omuz hatlarını belirginleştiren bu uzun deri ceket, rengi ile tüm gözleri üzerinizde toplayacak.
(Prada)
Kışın vazgeçilmezi kazaklar bu sezon çiçekleniyor. Baharın enerjsini kazaklara taşıyan Fransız marka Louis Vuitton, çiçek motifini eteklere de taşıyor.
(Louis Vuitton)
Dramatik silüetleriyle her sezona damgasını vuran Versace, soğuk havaları feminenliğin öne çıktığı kırmızı ile karşılıyor. Parlak kırmızının tüm kombine hakim olduğu bu sezon, tüm gözler üzerinizde olacak.
(Versace)
Bu sezon 'katmanlı' giyim öne çıkıyor. Üst üste gelen kıyafetler, her ne kadar alışılmışın dışında görünse de sezon trendleri arasında yerini aldı. Özellikle pantolonun üzerine giyilen mini etekleri bu sezon sık sık göreceğiz gibi.
(Balmain)