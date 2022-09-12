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2022/2023 Sonbahar-Kış trendleri

Haberler - ntv.com.tr | 12.09.2022 - 10:04 - Son Güncelleme : 12.09.2022 - 10:09

Geçtiğimiz sezon dijital bir şekilde gerçekleşen moda haftalarının ardından podyumlar eski ihtişamlı günlerine geri dönmeye başladı. 2000’ler modasını geri getiren ‘Y2K akımı' veya soğuk kış günlerine karşı koyan aykırı tasarımlar 2022/2023 Sonbahar-Kış sezonunun öne çıkan trendleri arasında yer aldı.

2022/2023 Sonbahar-Kış trendleri - 1

TRANSPARAN DETAYLAR

Her sezon zamansız olmayı başaran transparan görünümler bu yıl da trendler arasındaki yerini alıyor. Ten göstermeden de şık olunabileceğini gösteren transparan tasarımları mutlaka gardırobunuza dahil edin.

(Fendi)

2022/2023 Sonbahar-Kış trendleri - 2

YENİLENEN FORM

Fransız moda markasıyla özdeşleşen tüvit kumaşını ceketlerde görmeye oldukça alışkınız. Güncellenen yeni formuyla sezona giriş yapan kumaş, ceket elbise modelleriyle podyumlarda dikkat çekiyor.

(Chanel)

2022/2023 Sonbahar-Kış trendleri - 3

MARJİNAL BEYAZ

Kış sezonunda açık renklere olan önyargıyı bu sezon kırıyoruz. Kasvetli havalarının negatif enerjisini bembeyaz kıyafetlerle dağıtmaya ne dersiniz?

(Giambattista Valli)

2022/2023 Sonbahar-Kış trendleri - 4

TRENÇKOT GÜNCELLEMESİ

Sonbaharın vazgeçilmezi trençkotlar, İngiliz moda markası Burberry'nin imza tasarımlarından biri olarak biliniyor. Bu sezon deri kumaşta sunulan trençkotlar, serin havalarda hem şıklık hem de koruma vadediyor.

(Burberry)

2022/2023 Sonbahar-Kış trendleri - 5

KLASİKLERE DÖNÜŞ

Kreatif direktörü Virgil Abloh'nun ani ölümüyle şok etkisi yaratan marka, sonbahar koleksiyonunda tasarımcının imza tasarımlarına göndermede bulunuyor. Payet detaylı mini gece elbiseleri, gösterişli etkinliklerde en büyük kurtarıcınız olacak.

(Off-White)

2022/2023 Sonbahar-Kış trendleri - 6

2000'LER ETKİSİ DEVAM EDİYOR

Son dönemin en popüler markalarından Miu Miu, düşük bel trendini bu sene de devam ettiriyor. Transparan detayların öne çıktığı bluzlar ve kış havasını hissettiren tüylü detaylar, bu sezon revaçta.

(Miu Miu)

2022/2023 Sonbahar-Kış trendleri - 7

RENKLENME ZAMANI

Geçiş sezonlarında gardırobun vazgeçilmez parçası olan deri ceketler, Prada'da hem rengi hem de uzunluğuyla dikkat çekiyor. Omuz hatlarını belirginleştiren bu uzun deri ceket, rengi ile tüm gözleri üzerinizde toplayacak.

(Prada)

2022/2023 Sonbahar-Kış trendleri - 8

BAHAR ESİNTİSİ

Kışın vazgeçilmezi kazaklar bu sezon çiçekleniyor. Baharın enerjsini kazaklara taşıyan Fransız marka Louis Vuitton, çiçek motifini eteklere de taşıyor.

(Louis Vuitton)

2022/2023 Sonbahar-Kış trendleri - 9

FEMİNEN ÇİZGİLER

Dramatik silüetleriyle her sezona damgasını vuran Versace, soğuk havaları feminenliğin öne çıktığı kırmızı ile karşılıyor. Parlak kırmızının tüm kombine hakim olduğu bu sezon, tüm gözler üzerinizde olacak.

(Versace)

2022/2023 Sonbahar-Kış trendleri - 10

ÜST ÜSTE GİYME FURYASI

Bu sezon 'katmanlı' giyim öne çıkıyor. Üst üste gelen kıyafetler, her ne kadar alışılmışın dışında görünse de sezon trendleri arasında yerini aldı. Özellikle pantolonun üzerine giyilen mini etekleri bu sezon sık sık göreceğiz gibi.

(Balmain)

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