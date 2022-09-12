2022/2023 Sonbahar-Kış trendleri

RENKLENME ZAMANI

Geçiş sezonlarında gardırobun vazgeçilmez parçası olan deri ceketler, Prada'da hem rengi hem de uzunluğuyla dikkat çekiyor. Omuz hatlarını belirginleştiren bu uzun deri ceket, rengi ile tüm gözleri üzerinizde toplayacak.

(Prada)