78 yaşındaki Lauren Hutton Harper’s Bazaar dergisine kapak oldu

"New York'a taşındığımda ve model olduğumda, endüstri hakkında hiçbir şey bilmiyordum. Christian Dior için haftada 50 dolara modellik yapıyordum" diyen Hutton, "1972'de bizim dönemden modeller pek kalmadı. Veruschka, Twiggy ve Jean Shrimpton gibi büyük isimler mesleği bıraktı" şeklinde konuştu.