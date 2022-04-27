78 yaşındaki Lauren Hutton Harper’s Bazaar dergisine kapak oldu

Haberler | 27.04.2022 - 09:41 - Son Güncelleme : 27.04.2022 - 10:00
70'li yılların ünlü model ve oyuncusu Lauren Hutton, Harper’s Bazaar dergisine kapak kızı oldu. 78 yaşındaki estetiksiz güzel Hutton, yıllara yenilmediğini kanıtladı.
Derginin Mayıs 2022 güzellik sayısına konuk olan efsanevi model, çıplak teninin üzerine giydiği Gucci ceket ve Tiffany & Co mücevherlerle 78 yaş güzelliğini sergiledi.
Çekimlerin stilistliğini Katelyn Gray üstlenirken, Hutton; The Row, Giorgio Armani ve Dior marka kıyafetleri üzerinde taşıdı.
"New York'a taşındığımda ve model olduğumda, endüstri hakkında hiçbir şey bilmiyordum. Christian Dior için haftada 50 dolara modellik yapıyordum" diyen Hutton, "1972'de bizim dönemden modeller pek kalmadı. Veruschka, Twiggy ve Jean Shrimpton gibi büyük isimler mesleği bıraktı" şeklinde konuştu.
Güzellik sırrını açıklayan Hutton, "Cilt bakımına çok zaman ayırmıyorum. Genelde yatarken acele ederim, ilişkiye girer ya da kitap okurum. Tek güzellik ritüelim, yüzümü su ve sabunla yıkamak" dedi.
Yüzüne gece bakım yağı sürdüğünü söyleyen Hutton, aloe vera bitkisinin yaprağını kırıp içinden çıkan sıvıyı yüzüne ve dekolte bölgesine sürdüğünü anlattı.
1943 doğumlu Hutton, magazin dergisi Vogue için modellik yaptıktan sonra 1970'li yıllarda modelliğin yanı sıra sinema oyunculuğuna başlayarak 1980'li yıllarda Amerikan Jigalo filmindeki başarılı performansıyla göz doldurdu.
1980'lerde modellik kariyerine düşük bütçeli filmlerle ara veren Hutton, 1989'da Barneys markasının katalog çekimi için, 1995'te de J. Crew için poz verdi.
Hutton,1995'te talk show sunuculuğu yaptı.
Ünlü isim, 2009 yılında 'The Joneses' (Örnek Aile ) filminde rol aldı.
İşte Lauren Hutton'ın Harper’s Bazaar dergisi için verdiği pozlar...