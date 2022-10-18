Bella Hadid mücevher koleksiyonu için kamera karşısında

Amerikalı model Bella Hadid, Avusturyalı mücevher markası Swarovski için kamera karşısına geçti.
Geçtiğimiz Mayıs ayında marka elçisi ilan edilen 25 yaşındaki Hadid, Holiday 2022 koleksiyonu için renkli bir kampanyaya imza attı.
Çağdaş tasarımların ön plana çıktığı koleksiyon gösteriş ve zarafeti bir araya getiriyor.
Kreatif direktörlüğü Giovanna Engelbert’in yaptığı kampanyanın çekimini, bir önceki kapmanyayı da çeken ünlü fotoğrafçı ikili Mert Alaş ve Marcus Piggot gerçekleştirdi.
Kampanyanın kreatif direktörü “Bella Hadid, yeni neslin bireyselliği ve değişimi yansıtan tavrını çok iyi gösteriyor” demişti.
Hadid ise “Swarovski ile daha önce yollarımız kesişmişti. Oldukça zamansız ve ikonik bir marka. Yeni koleksiyona bayıldım, özellikle markanın çağdaş bir mücevher markası olarak duruşunu çok beğeniyorum” dedi.