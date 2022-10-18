Bella Hadid mücevher koleksiyonu için kamera karşısında

Ünlü ABD'li model Bella Hadid, mücevher markası Swarovski'nin kampanyası için poz verdi.

Bella Hadid mücevher koleksiyonu için kamera karşısında - 1

Amerikalı model Bella Hadid, Avusturyalı mücevher markası Swarovski için kamera karşısına geçti.

Bella Hadid mücevher koleksiyonu için kamera karşısında - 2

Geçtiğimiz Mayıs ayında marka elçisi ilan edilen 25 yaşındaki Hadid, Holiday 2022 koleksiyonu için renkli bir kampanyaya imza attı.

Bella Hadid mücevher koleksiyonu için kamera karşısında - 3

Çağdaş tasarımların ön plana çıktığı koleksiyon gösteriş ve zarafeti bir araya getiriyor.

Bella Hadid mücevher koleksiyonu için kamera karşısında - 4

Kreatif direktörlüğü Giovanna Engelbert’in yaptığı kampanyanın çekimini, bir önceki kapmanyayı da çeken ünlü fotoğrafçı ikili Mert Alaş ve Marcus Piggot gerçekleştirdi.

Bella Hadid mücevher koleksiyonu için kamera karşısında - 5

"YENİ NESLİ TEMSİL EDİYOR"

Kampanyanın kreatif direktörü “Bella Hadid, yeni neslin bireyselliği ve değişimi yansıtan tavrını çok iyi gösteriyor” demişti.

Bella Hadid mücevher koleksiyonu için kamera karşısında - 6

Hadid ise “Swarovski ile daha önce yollarımız kesişmişti. Oldukça zamansız ve ikonik bir marka. Yeni koleksiyona bayıldım, özellikle markanın çağdaş bir mücevher markası olarak duruşunu çok beğeniyorum” dedi.

N-LIFE HABERLERİ

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