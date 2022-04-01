Doğru maskara seçme rehberi

Haberler - ntv.com.tr | 01.04.2022 - 09:23 - Son Güncelleme : 01.04.2022 - 09:28
Kirpikler, tüm ifadenizi değiştirme gücüne sahiptir bu nedenle doğru maskarayı kullanmak makyajınızda büyük farklılık yaratacaktır.
Size uygun markayı bulmak için işe ne tür kirpikleriniz olduğunu tespit ederek başlayın.
Eğer kirpikleriniz normal boyutlarda ama güçsüz duruyorsa tombul kıl fırçalar, kirpiklerinizde çok daha yoğun bir etki bırakacaktır.
Tek tek ayrılmış kirpikler için plastik fırçaları tercih edebilirsiniz. İnce plastik fırçalar, kirpiklerin her birini tek tek belirginleştirecek ve doğal bir etki yaratacaktır.
Maskarayı uygularken kimileri tek sürüşle yetinir kimileri üst üste sürmeyi tercih eder. Eğer pratik bir kullanım arayışındaysanız bol ürün tutan kıl fırçalara yönelin. Maskarayı üst üste sürerek yoğunluk sağlamak isteyenlerdenseniz az ürün tutan plastik fırçaları tercih edebilirsiniz.
Maskaranızın formülü de en az kullandığınız fırça türü kadar önemli. Formülün çok sıvı olması dolgunluk etkisini azaltırken çok kuru olması kirpiklerin birbirine yapışmasına sebep olacaktır. Maskaranızın kıvamını her kullanımda mutlaka test edin.
Kirpiklerinizde ille de tek tip bir maskara kullanmak zorunda değilsiniz. Bir maska ile her kirpiği tek tek ayırabilir, ikinci bir maskara ile yoğunluğu arttırabilirsiniz. Özetle, ulaşmak istediğiniz etkiye göre farklı fırça tipleri bir araya getirilebilir.
Kirpiklerinize maskara uyguladıktan sonra eğer fazla yoğun olduğunu düşünürseniz boş bir fırça yardımıyla her kirpiği tek tek ayırabilirsiniz. Kirpikleriniz birbirine yapıştığında da bu fırçalar size yardımcı olacaktır.
Bitmiş bir maskaranızın fırça kısmını ürün kalmayana kadar yıkayın ve kurutun. Bu sayede eski maskaralarıızı da değerlendirmiş olacaksınız.