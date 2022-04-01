Doğru maskara seçme rehberi

PÜF NOKTASI

Kirpiklerinize maskara uyguladıktan sonra eğer fazla yoğun olduğunu düşünürseniz boş bir fırça yardımıyla her kirpiği tek tek ayırabilirsiniz. Kirpikleriniz birbirine yapıştığında da bu fırçalar size yardımcı olacaktır.

Bitmiş bir maskaranızın fırça kısmını ürün kalmayana kadar yıkayın ve kurutun. Bu sayede eski maskaralarıızı da değerlendirmiş olacaksınız.