Formula 1 pistinden moda dünyasına: Valentino’nun yeni yüzü Lewis Hamilton

Açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Lewis tüm kişiliğiyle yaydığı yetenek, sportif mükemmelliğinin çok ötesine geçiyor ve yaptığı her şeyi kucaklıyor. O yaptığı şeye inanıyor ve bunu çabasız bir yoğunlukla gösteriyor. Çeşitlilik, eşitlik ve hepsinden önemlisi sevgiyi temsil ediyor"