Formula 1 pistinden moda dünyasına: Valentino’nun yeni yüzü Lewis Hamilton

Haberler | 03.06.2022 - 17:05

Formula 1'in efsane pilotlarından Lewis Hamilton, moda sahnesine adım attı. F1 yarışları için gittiği her ülkede stiliyle öne çıkan Hamilton, moda devi Valentino’nun yeni yüzü oldu.

Formula 1 pistinden moda dünyasına: Valentino’nun yeni yüzü Lewis Hamilton - 1

Yedi kez Dünya Şampiyonluğu bulunan ve Valentino’nun marka elçiliğini yapan Lewis Hamilton, bu kez moda devinin DI.VA koleksiyonu ile Pink PP isimli iki kampanyasının yüzü oldu.

Formula 1 pistinden moda dünyasına: Valentino’nun yeni yüzü Lewis Hamilton - 2

Valentino'dan yapılan açıklamada, Lewis için ‘Herkes için eşit haklar. Herkes için sevgi’ mesajına yer verildi.

Formula 1 pistinden moda dünyasına: Valentino’nun yeni yüzü Lewis Hamilton - 3

Açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Lewis tüm kişiliğiyle yaydığı yetenek, sportif mükemmelliğinin çok ötesine geçiyor ve yaptığı her şeyi kucaklıyor. O yaptığı şeye inanıyor ve bunu çabasız bir yoğunlukla gösteriyor. Çeşitlilik, eşitlik ve hepsinden önemlisi sevgiyi temsil ediyor"

Formula 1 pistinden moda dünyasına: Valentino’nun yeni yüzü Lewis Hamilton - 4

Valentino ile iş birliği yapmaktan onur duyduğunu belirten Hamilton ise şöyle konuştu: "Gerçek benliklerimizi kucakladığımızda harika şeyler oluyor. Vizyonlarımızı, değerlerimizi ve yaratıcılığımızı paylaşmak için bir araya geldiğimizde daha da büyük şeyler oluyor"

Formula 1 pistinden moda dünyasına: Valentino’nun yeni yüzü Lewis Hamilton - 5

"Önümüze çıkan engeller ne olursa olsun, dünyayı daha iyi bir yer haline getirmeye kendini adamış, aynı düşünceye sahip ekiplerle her zaman iş birliği yapmaya çalışıyorum. Bu nedenle, bu güçlü kampanyada bir araya gelmek ve iş birliği yapmak gerçekten çok özel"

Formula 1 pistinden moda dünyasına: Valentino’nun yeni yüzü Lewis Hamilton - 6

İşte Hamilton'un stilinden öne çıkan bazı kareler...

Formula 1 pistinden moda dünyasına: Valentino’nun yeni yüzü Lewis Hamilton - 7
Formula 1 pistinden moda dünyasına: Valentino’nun yeni yüzü Lewis Hamilton - 8
Formula 1 pistinden moda dünyasına: Valentino’nun yeni yüzü Lewis Hamilton - 9
Formula 1 pistinden moda dünyasına: Valentino’nun yeni yüzü Lewis Hamilton - 10
Formula 1 pistinden moda dünyasına: Valentino’nun yeni yüzü Lewis Hamilton - 11
Formula 1 pistinden moda dünyasına: Valentino’nun yeni yüzü Lewis Hamilton - 12
Formula 1 pistinden moda dünyasına: Valentino’nun yeni yüzü Lewis Hamilton - 13
Formula 1 pistinden moda dünyasına: Valentino’nun yeni yüzü Lewis Hamilton - 14

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