Formula 1 pistinden moda dünyasına: Valentino’nun yeni yüzü Lewis Hamilton

Haberler | 03.06.2022 - 17:05
Yedi kez Formula 1 Dünya Şampiyonluğu bulunan ve Valentino’nun marka elçiliğini yapan Lewis Hamilton, bu kez moda devinin DI.VA koleksiyonu ile Pink PP isimli iki kampanyasının yüzü oldu.
Valentino'dan yapılan açıklamada, Lewis için ‘Herkes için eşit haklar. Herkes için sevgi’ mesajına yer verildi.
Açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Lewis tüm kişiliğiyle yaydığı yetenek, sportif mükemmelliğinin çok ötesine geçiyor ve yaptığı her şeyi kucaklıyor. O yaptığı şeye inanıyor ve bunu çabasız bir yoğunlukla gösteriyor. Çeşitlilik, eşitlik ve hepsinden önemlisi sevgiyi temsil ediyor"
Valentino ile iş birliği yapmaktan onur duyduğunu belirten Hamilton ise şöyle konuştu: "Gerçek benliklerimizi kucakladığımızda harika şeyler oluyor. Vizyonlarımızı, değerlerimizi ve yaratıcılığımızı paylaşmak için bir araya geldiğimizde daha da büyük şeyler oluyor"
"Önümüze çıkan engeller ne olursa olsun, dünyayı daha iyi bir yer haline getirmeye kendini adamış, aynı düşünceye sahip ekiplerle her zaman iş birliği yapmaya çalışıyorum. Bu nedenle, bu güçlü kampanyada bir araya gelmek ve iş birliği yapmak gerçekten çok özel"
İşte Hamilton'un stilinden öne çıkan bazı kareler...