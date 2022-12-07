Gucci'den sanatsal kampanya

2015 yılında markaya çanta tasarımcısı olarak dahil olan Michele, Gucci’nin Tom Ford sonrası prestij kaybı yaşamasını avantaja çevirerek kendine has bir estetik anlayışı sunmuştu. Rönesans esintili, vintage ilhamlı, renkli ve bol desenli bir Gucci dönemini başlatan tasarımcı, Harry Styles, Jared Leto, Lana Del Rey, Dakota Johson, Billie Eillish ve Miley Cyrus gibi isimlerle yaptığı iş birlikleriyle de sık sık gündeme gelmişti.