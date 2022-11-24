İtalyan lüks moda markası Gucci'de yeni dönem

Son yıllarda moda dünyasının en popüler markaları sıralamasında ilk sırada yer alan İtalyan lüks moda markası Gucci’de yeni bir dönem başıyor. Markanın kreatif direktörü Alessandro Michele, Gucci’den ayrılacağını duyurdu.

İtalyan lüks moda markası Gucci'de yeni dönem

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Kendine has tasarımlarıyla öne çıkan, rap şarkılarına konu olan ve kırmızı halının en ilgi çekici görünümlerine imza atan İtalyan lüks moda markası Gucci’nin kreatif direktörü Alessandro Michele, markadaki görevinden ayrılacağını duyurdu. Kering şirketinin bünyesinde bulunan Gucci’den yaklaşık 8 sene sonra ayrılma kararı alan Michele, markanın kimliğini tamamen baştan yazan vizyonu sayesinde yeni bir Gucci yaratmıştı. 49 yaşındaki tasarımcının ayrılma kararının altında ise markanın farklı bir yönde ilerleme isteği yattığı iddia edildi.

İtalyan lüks moda markası Gucci'de yeni dönem - 1

2015 yılında markaya çanta tasarımcısı olarak dahil olan Michele, Gucci’nin Tom Ford sonrası prestij kaybı yaşamasını avantaja çevirerek kendine has bir estetik anlayışı sunmuştu. Rönesans esintili, vintage ilhamlı, renkli ve bol desenli bir Gucci dönemini başlatan tasarımcı, Harry Styles, Jared Leto, Lana Del Rey, Dakota Johson, Billie Eillish ve Miley Cyrus gibi isimlerle yaptığı iş birlikleriyle de sık sık gündeme gelmişti.

İtalyan lüks moda markası Gucci'de yeni dönem - 2

Tasarımcı, 2017 yılında Times dergisinin en etkili 100 insanı arasında gösterildi.

Kering şirkeri Gucci dahil olmak üzere Balenciaga, Bottega Veneta ve Saint Laurent gibi lüks markaları da bünyesinde bulunduruyor. Gucci, tüm bu markaların toplam gelirini geride bırakarak geçtiğimiz yıl 9,7 milyar dolar kazanmıştı.

İtalyan lüks moda markası Gucci'de yeni dönem - 3

Ünlü alışveriş sayfası Lyst, moda dünyasının en popüler markalarını sıraladığı listede Gucci, 1. sırada yer almıştı.

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