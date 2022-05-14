Hangi ünlü nerede görüldü (9-15 Mayıs 2022)

Haberler | 14.05.2022 - 10:09

Kırmızı halıda ve davetlerde modaya yön veren elbiseleriyle görüntülenen ünlü isimler, günlük hayatlarında ise doğal halleriyle objektiflere takılıyor. İşte objektifler önünde adeta parıldayan ünlülerin sokak stilleri... (Fotoğraflar: Backgrid USA)

Hangi ünlü nerede görüldü (9-15 Mayıs 2022) - 1

Kendall Jenner (26), Beverly Hills'de alışveriş yaparken görüntülendi. Jenner, yeşil spor kıyafetleri ve neon sarısı Yeezy terlikleriyle boy gösterdi.

Hangi ünlü nerede görüldü (9-15 Mayıs 2022) - 2

Oyuncu Naomi Watts (53), New York'ta köpeğini gezdirirken görüldü. Watts, haki renk ceket ve kot pantolon tercih etti.

Hangi ünlü nerede görüldü (9-15 Mayıs 2022) - 3

Sophie Turner (26) ve Joe Jonas (32), Beverly Hills Rodeo Drive'da gezerken objektiflere yakalandılar. İkili kombinlerinde düz ve sade renkler tercih etti.

Hangi ünlü nerede görüldü (9-15 Mayıs 2022) - 4

Bella Hadid (25), erkek arkadaşıyla New York'taki bir doğum günü partisine giderken görüldü. Hadid siyah deri pantolon ve sarı deri ceketiyle boy gösterdi.

Hangi ünlü nerede görüldü (9-15 Mayıs 2022) - 5

Yakın zamanda nişanlanan Sofia Richie (23), arkadaşlarıyla Batı Hollywood’da görüntülendi. 

Hangi ünlü nerede görüldü (9-15 Mayıs 2022) - 6

Dakota Johnson (32), Santa Monica'daki kuaföründen çıkarken görüntülendi.

Hangi ünlü nerede görüldü (9-15 Mayıs 2022) - 7

ABD’li dansçı Julianne Hough (33), yeni gösterisinin tanıtımında boy gösterdi. Hough'ın kırmızı takımı takımıyla öne çıktı.

Hangi ünlü nerede görüldü (9-15 Mayıs 2022) - 8

Alessandra Ambrosio (41), pilates antrenmanından çıkarken görüldü.

Hangi ünlü nerede görüldü (9-15 Mayıs 2022) - 9

ABD’li oyuncu Chloe Sevigny (47), Manhattan'ın SoHo bölgesinde görüldü. Sevigny, şık kombini ve keyifli halleriyle dikkat çekti.

Hangi ünlü nerede görüldü (9-15 Mayıs 2022) - 10

Hilton Ailesi'nin küçük kızı ve üçüncü çocuğuna hamile olan Nicky Hilton (38), New York'ta vakit gezerken görüntülendi. Hilton, mavi-beyaz desenli uzun elbisesi ve çantasıyla dikkat çekti.

N-LIFE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER