Hangi ünlü nerede görüldü (9-15 Mayıs 2022)

Haberler | 14.05.2022 - 10:09
Kendall Jenner (26), Beverly Hills'de alışveriş yaparken görüntülendi. Jenner, yeşil spor kıyafetleri ve neon sarısı Yeezy terlikleriyle boy gösterdi.
Oyuncu Naomi Watts (53), New York'ta köpeğini gezdirirken görüldü. Watts, haki renk ceket ve kot pantolon tercih etti.
Sophie Turner (26) ve Joe Jonas (32), Beverly Hills Rodeo Drive'da gezerken objektiflere yakalandılar. İkili kombinlerinde düz ve sade renkler tercih etti.
Bella Hadid (25), erkek arkadaşıyla New York'taki bir doğum günü partisine giderken görüldü. Hadid siyah deri pantolon ve sarı deri ceketiyle boy gösterdi.
Yakın zamanda nişanlanan Sofia Richie (23), arkadaşlarıyla Batı Hollywood’da görüntülendi.
Dakota Johnson (32), Santa Monica'daki kuaföründen çıkarken görüntülendi.
ABD’li dansçı Julianne Hough (33), yeni gösterisinin tanıtımında boy gösterdi. Hough'ın kırmızı takımı takımıyla öne çıktı.
Alessandra Ambrosio (41), pilates antrenmanından çıkarken görüldü.
ABD’li oyuncu Chloe Sevigny (47), Manhattan'ın SoHo bölgesinde görüldü. Sevigny, şık kombini ve keyifli halleriyle dikkat çekti.
Hilton Ailesi'nin küçük kızı ve üçüncü çocuğuna hamile olan Nicky Hilton (38), New York'ta vakit gezerken görüntülendi. Hilton, mavi-beyaz desenli uzun elbisesi ve çantasıyla dikkat çekti.