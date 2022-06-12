Heidi Klum Dundas'ın yüzü oldu

Haberler - ntv.com.tr | 12.06.2022 - 15:47
90’lı yılların ünlü modeli Heidi Klum, lüks moda devi Dundas’ın yeni kampanya yüzü oldu.
Havuz başında objektif karşısına geçen 49 yaşındaki Klum, markanın yeni sezon mayokinileri ve elbiseleriyle birbirinden renkli verdiği pozlarıyla göz doldurdu.
Klum’ın dikkat çekici kampanya pozlarını Arjantinli fotoğrafçı Sebastian Faena çekti.
Klasik siyah, zümrüt yeşili, neon pembe ve altın sarısı tonlarında öne çıkan Dundas'ın yeni koleksiyonunda retro bir görünüm söz konusu.
Koleksiyonda birbirinden farklı bikini, mayokini, elbise, tulum ve pantolon modelleri öne çıkıyor.
Düz renklerin ve desenlerin hakim olduğu koleksiyonda payet işlemeli elbiseler de koleksiyona hareket katan parçalardan.
Kampanyanın stilisti George Cortina, Klum'ın kombinlerini aynı zamanda topuklu sandalet ve güneş gözlükleriyle tamamladı.
Klum, koleksiyonda özellikle boyundan bağlamalı yeşil tulumu ve yırtmaçlı ipli uzun siyah elbisesiyle dikkat çekti.
Çekimde ünlü modelin ıslak görünümlü saçını saç tasarımcısı Andy LeCompte hazırlarken, makyajını da makyaj sanatçısı Sam Visser yaptı.
İşte Dundas'ın Heidi Klum'lı yeni sezon koleksiyonundan yansıyan renkli kareler...