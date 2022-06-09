Irına Shayk Jean Paul Gaultier'ın mayo-bikini kampanyasının yüzü oldu

Haberler - ntv.com.tr | 09.06.2022 - 10:09

Dünyaca ünlü model Irina Shayk, Fransız marka Jean Paul Gaultier'ın yeni sezon mayo-bikini kampanyasının yüzü oldu. Shayk, kampanyanın renkli mayolarıyla objektiflere Fransa sahillerinde poz verdi.

Irına Shayk Jean Paul Gaultier'ın mayo-bikini kampanyasının yüzü oldu - 1

Rus model Irina Shayk, Fransız lüks marka Jean Paul Gaultier'in ‘Evidemment’ adını verdiği yeni sezon koleksiyonunun yüzü oldu.

36 yaşındaki ünlü model, markanın mayo-bikini kampanyası için objektif karşısındaydı. 

Irına Shayk Jean Paul Gaultier'ın mayo-bikini kampanyasının yüzü oldu - 2

Marka, yeni sezon mayo koleksiyonunda 90’lardan esinlenerek hem modern hem de dikkat çekici bir koleksiyona imza attı.

Irına Shayk Jean Paul Gaultier'ın mayo-bikini kampanyasının yüzü oldu - 3

FRANSA SAHİLLERİNDE POZ VERDİ

Shayk, kampanyanın çekimleri için Fransa’nın sahillerinde objektif karşısına geçti.

Shayk, çekimlerde kot pantolonunun içine yanları bağcıklı siyah bir mayo giyerek, saçlarını tepeden topladı ve neon sarı saç bandı taktı.

Irına Shayk Jean Paul Gaultier'ın mayo-bikini kampanyasının yüzü oldu - 4

Gürünümünü güneş gözlüğüyle tamamlayan model, aynı zamanda büyük küpeleriyle de dikkat çekti.

N-LIFE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER