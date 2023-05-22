Jennifer Lawrence Cannes Film Festivali kırmızı halısındaki "ilginç" ayakkabı seçimiyle çok konuşuldu

Oscar ödüllü oyuncu Jennifer Lawrence, 76'ncı Cannes Film Festivali'nde "Anatomy of a Fall" filminin prömiyerine katıldı. Kırmızı halıda boy gösteren oyuncunun ayakkabı seçimi ise çok konuşuldu.

Jennifer Lawrence Cannes Film Festivali kırmızı halısındaki "ilginç" ayakkabı seçimiyle çok konuşuldu - 1

"X-Men" serisi, "Açlık Oyunları", "Umut Işığım" ve "Joy" gibi yapımlarla Hollywood’un aranan isimlerinden biri haline gelen Jennifer Lawrence, "Anatomy of a Fall" (Anatomie D’une Chute) filminin Cannes Film Festivali'ndeki prömiyerine katıldı.

N-LIFE HABERLERİ

Jennifer Lawrence Cannes Film Festivali kırmızı halısındaki "ilginç" ayakkabı seçimiyle çok konuşuldu - 2

Kırmızı halıda marka elçisi olduğu Christian Dior markalı bir elbise tercih eden Lawrence, çok beğenildi.

Jennifer Lawrence Cannes Film Festivali kırmızı halısındaki "ilginç" ayakkabı seçimiyle çok konuşuldu - 3

Aynı zamanda yapımcılığını üstlendiği "Bread and Roses" belgeseli için Cannes'da bulunan oyuncunun ayakkabı tercihi ise gündem olmayı başardı.

Jennifer Lawrence Cannes Film Festivali kırmızı halısındaki "ilginç" ayakkabı seçimiyle çok konuşuldu - 4

Oscar ve Altın Küre dahil olmak üzere birçok kez kırmızı halıda düşme tehlikesi yaşayan 32 yaşındaki Lawrence bu sefer tercihini parmak arası terlikten yana kullandı.

Jennifer Lawrence Cannes Film Festivali kırmızı halısındaki "ilginç" ayakkabı seçimiyle çok konuşuldu - 5

TEDBİR ALDI

Oyuncunun kırmızı halıda terlik giymesi oldukça ilginç bulundu.

Oscar kazandığı anda sahneye çıkarken yere düşen Lawrence'ın tedbir amaçlı terlik giydiği düşünülüyor.

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