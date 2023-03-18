Jennifer Lopez 16 parçalık ayakkabı koleksiyonu hazırladı

Ünlü şarkıcı ve oyuncu Jennifer Lopez, moda dünyasındaki varlığını da sağlamlaştırıyor. JLo, Revolve markası için 16 parçalık ayakkabı koleksiyonu hazırladı.

Jennifer Lopez 16 parçalık ayakkabı koleksiyonu hazırladı - 1

Jennifer Lopez, 16 parçalık özel bir ayakkabı koleksiyonu için Revolve markasıyla iş birliği yaptı. Göz alıcı stiliyle tanınan ikonik şarkıcı ve oyuncu, ayakkabı ve bot koleksiyonuyla beğeni topladı.

N-LIFE HABERLERİ

Jennifer Lopez 16 parçalık ayakkabı koleksiyonu hazırladı - 2

Ünlü yıldızın ayakkabı koleksiyonu, retro platform topuklulardan ve diz üstü çizmelerden kısa topuklu ayakkabılara ve metalik sandaletlere kadar çeşitli stilleri barındırıyor.

Jennifer Lopez 16 parçalık ayakkabı koleksiyonu hazırladı - 3

JLo'nun koleksiyonu saten, deri ve süet gibi malzemelerin bir bütünü olarak tasarlanmış.

Jennifer Lopez 16 parçalık ayakkabı koleksiyonu hazırladı - 4

Her durumda kendini nasıl ifade edeceğini bilen Jennifer Lopez, bu koleksiyon için hazırladığı kampanya görselleriyle de bunu yine yapıyor.

Jennifer Lopez 16 parçalık ayakkabı koleksiyonu hazırladı - 5

Ayakkabılarını pullu bir elbise, vücuda oturan bir bodysuit ve püsküllü bluzla eşleştiren yıldız, tanıtım görsellerinde şık bir görünüm sunuyor.

Jennifer Lopez 16 parçalık ayakkabı koleksiyonu hazırladı - 6
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