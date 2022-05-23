Moda devi Balenciaga'dan New York Borsası'nda enteresan defile

Haberler - ntv.com.tr | 23.05.2022 - 15:27 - Son Güncelleme : 23.05.2022 - 15:43

Fransız lüks moda devi Balenciaga, New York’ta 2023 İlkbahar koleksiyonunun tanıtımını gerçekleştirdi. Spor giyim markasıyla işbirliği yapan Balenciaga, New York Borsası'nda gerçekleştirdiği defilefede oldukça enteresan görüntülere sahne oldu.

Moda devi Balenciaga'dan New York Borsası'nda enteresan defile - 1

Ünlü moda devi Balenciaga, geçtiğimiz gün New York’ta Balenciaga-Adidas işbirliği için hazırlanan 2023 İlkbahar koleksiyonunu tanıttı.

Moda devi Balenciaga'dan New York Borsası'nda enteresan defile - 2

SIRA DIŞI TASARIMLAR

2003’ten bu yana ilk kez yeniden New York’ta gerçekleşen defile, dünyanın en büyük menkul kıymet borsası olan New York Borsası’nda gerçekleşti.

İki önemli markanın işbirliği sonucu ortaya çıkan tasarımlar izleyicilerle buluşurken podyum, renkli ve sıradışı maskelere, saçlara ve tasarımlara sahne oldu.

Moda devi Balenciaga'dan New York Borsası'nda enteresan defile - 3

İKİ MARKANIN ORTAK KOLEKSİYONU

Koleksiyonda, özellikle büyük beden blazer ceketler, logolu eşofman takımları, kalın tabanlı spor ayakkabılar, bol kesim kenarları çizgili eşofman altları ve iki markanın logolarının öne çıkarıldığı tişörtler yer aldı.

Aksesusar olarak iki markanın logolarının yer aldığı çorap, şapka ve baş maskesi tasarımları da podyumda oldukça dikkat çekti.

Moda devi Balenciaga'dan New York Borsası'nda enteresan defile - 4

DAVETLİLER BORSACILAR GİBİ OTURDU

Defileye özel kapatılan New York Borsası'nda koleksiyonu izlemeye gelen davetliler, borsa çalışanlarınkine benzer masa ve sandalyelerde oturdu. Defilenin zil sesiyle başlaması ile Borsa'nın açılışına vurguda bulunuldu.

Moda devi Balenciaga'dan New York Borsası'nda enteresan defile - 5

ÜNLÜ İSİMLER İZLEMEYE GELDİ

Öte yandan defileyi izlemeye gelenler arasında Candice Swanepoel, Marc Jacobs, Pharrell William, Megan Thee Stallion, Jaime Xie, Christine Chiu, Pusha T, Anna Wintour, Fai Khadra ve Christine Quinn gibi ünlü isimler de vardı.

Moda devi Balenciaga'dan New York Borsası'nda enteresan defile - 6

Ünlü isimlerin dikkat çeken davet stillerinin yanı sıra defileyi izlemeye gelen diğer konukların sokak stilleri de oldukça dikkat çekiciydi.

İşte Balenciaga-Adidas 2023 İlkbahar New York defilesinde öne çıkan stiller...

Moda devi Balenciaga'dan New York Borsası'nda enteresan defile - 7

Marc Jacobs

Moda devi Balenciaga'dan New York Borsası'nda enteresan defile - 8

Megan Thee Stallion

Moda devi Balenciaga'dan New York Borsası'nda enteresan defile - 9

Fai Khadra

Moda devi Balenciaga'dan New York Borsası'nda enteresan defile - 10

Pusha T

Moda devi Balenciaga'dan New York Borsası'nda enteresan defile - 11

Christine Quinn

Moda devi Balenciaga'dan New York Borsası'nda enteresan defile - 12

Christine Chiu

Moda devi Balenciaga'dan New York Borsası'nda enteresan defile - 13

ASAP Nast

Moda devi Balenciaga'dan New York Borsası'nda enteresan defile - 14

Anna Wintour

Moda devi Balenciaga'dan New York Borsası'nda enteresan defile - 15

Jean-Claude Mpassy

Moda devi Balenciaga'dan New York Borsası'nda enteresan defile - 16

Jaime Xie

Moda devi Balenciaga'dan New York Borsası'nda enteresan defile - 17

Marco Capaccioli ve Emy Venturini

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