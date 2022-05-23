Moda devi Balenciaga'dan New York Borsası'nda enteresan defile

SIRA DIŞI TASARIMLAR

2003’ten bu yana ilk kez yeniden New York’ta gerçekleşen defile, dünyanın en büyük menkul kıymet borsası olan New York Borsası’nda gerçekleşti.

İki önemli markanın işbirliği sonucu ortaya çıkan tasarımlar izleyicilerle buluşurken podyum, renkli ve sıradışı maskelere, saçlara ve tasarımlara sahne oldu.