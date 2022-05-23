Moda devi Balenciaga'dan New York Borsası'nda enteresan defile

Haberler - ntv.com.tr | 23.05.2022 - 15:27 - Son Güncelleme : 23.05.2022 - 15:43
Ünlü moda devi Balenciaga, geçtiğimiz gün New York’ta Balenciaga-Adidas işbirliği için hazırlanan 2023 İlkbahar koleksiyonunu tanıttı.
2003’ten bu yana ilk kez yeniden New York’ta gerçekleşen defile, dünyanın en büyük menkul kıymet borsası olan New York Borsası’nda gerçekleşti.
İki önemli markanın işbirliği sonucu ortaya çıkan tasarımlar izleyicilerle buluşurken podyum, renkli ve sıradışı maskelere, saçlara ve tasarımlara sahne oldu.
Koleksiyonda, özellikle büyük beden blazer ceketler, logolu eşofman takımları, kalın tabanlı spor ayakkabılar, bol kesim kenarları çizgili eşofman altları ve iki markanın logolarının öne çıkarıldığı tişörtler yer aldı.
Aksesusar olarak iki markanın logolarının yer aldığı çorap, şapka ve baş maskesi tasarımları da podyumda oldukça dikkat çekti.
Defileye özel kapatılan New York Borsası'nda koleksiyonu izlemeye gelen davetliler, borsa çalışanlarınkine benzer masa ve sandalyelerde oturdu. Defilenin zil sesiyle başlaması ile Borsa'nın açılışına vurguda bulunuldu.
Öte yandan defileyi izlemeye gelenler arasında Candice Swanepoel, Marc Jacobs, Pharrell William, Megan Thee Stallion, Jaime Xie, Christine Chiu, Pusha T, Anna Wintour, Fai Khadra ve Christine Quinn gibi ünlü isimler de vardı.
Ünlü isimlerin dikkat çeken davet stillerinin yanı sıra defileyi izlemeye gelen diğer konukların sokak stilleri de oldukça dikkat çekiciydi.
İşte Balenciaga-Adidas 2023 İlkbahar New York defilesinde öne çıkan stiller...
Marc Jacobs
Megan Thee Stallion
Fai Khadra
Pusha T
Christine Quinn
Christine Chiu
ASAP Nast
Anna Wintour
Jean-Claude Mpassy
Jaime Xie
Marco Capaccioli ve Emy Venturini