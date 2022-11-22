 Oscar ödüllü oyuncu Jessica Chastain'den neon şıklığı | N-Life

Oscar ödüllü oyuncu Jessica Chastain'den neon şıklığı

Geçtiğimiz yıl Eyes of Tammy Faye filmiyle En İyi Kadın Oyuncu Oscar’ını kazanan ABD’li oyuncu Jessica Chastain, sırt dekolteli yeşil elbisesiyle göz doldurdu.

Oscar ödüllü oyuncu Jessica Chastain'den neon şıklığı - 1

Yıldızlararası, Marslı ve Duyguların Rengi gibi yapımlarla tanınan Oscarlı oyuncu Jessica Chastain, yeni dizisi George and Tammy’nin Los Angeles’taki prömiyerine katıldı.

Oscar ödüllü oyuncu Jessica Chastain'den neon şıklığı - 2

Michale Shannon ile kırmızı halıda yürüyen ödüllü oyuncu, şık görünümüyle dikkat çekti.

Oscar ödüllü oyuncu Jessica Chastain'den neon şıklığı - 3

Neon yeşili halter kesim bir elbise tercih eden Chastain, son dönemlerin en iddialı görünümlerinden birini sundu.

Oscar ödüllü oyuncu Jessica Chastain'den neon şıklığı - 4

Derin sırt dekoltesiyle ön plana çıkan elbise ABD’li tasarımcı Michael Kors imzası taşıyor.

Oscar ödüllü oyuncu Jessica Chastain'den neon şıklığı - 5

Saçlarında düşük at kuyruğu modelini kullanan oyuncu, kızıl kahve tonlarında dumanlı bir göz makyajı tercih etti.

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