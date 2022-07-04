Oyuncak dünyasından modaya: Barbiecore

Haberler - ntv.com.tr | 04.07.2022 - 14:34 - Son Güncelleme : 04.07.2022 - 14:49
Dünyanın en çok satan oyuncaklarından biri olmasının yanı sıra bir stil ikonu olarak da tanınan Barbie, film dünyasının ardından moda dünyasına transfer oluyor.
(Kim Kardashian)
Şu sıralar çekimleri süren Barbie filminin de etkisiyle sık sık gündeme gelen Barbie, ünlü isimlerin stil tercihlerine ilham oluyor.
(Margot Robbie ve Ryan Gosling Barbie filminin setinde)
50’li yıllardan beri bir moda ikonu olan Barbie, şu sıralar oldukça popüler olan ‘Barbiecore’ adındakı akımın doğmasına sebep oldu. Barbie stiliyle özdeşleştirilen canlı pembe rengi, ilk olarak İtalyan moda devi Valentino’nun koleksiyonlarında dikkat çekmişti.
(Vanessa Hudgens Valentino imzalı elbisesiyle)
Versace imzalı bir elbise giyen ünlü model Hailey Bieber, stilini Barbie'den ilham alarak platform topuk botlarla tamamladı.
İngiliz oyuncu Naomi Harris katıldığı kırmızı halıda Tony Ward tasarımı pembe bir elbise giyerek Barbiecore akımına ayak uydurdu.
Son dönemde stiliyle öne çıkan Meghan Fox, Nensi Dojaka imzalı pastel tonlarda bir elbise giydi. Fox'un elbisesiyle uyumlu saçları ve makyajı Barbie stiline göndermede bulundu.