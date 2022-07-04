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Oyuncak dünyasından modaya: Barbiecore

Haberler - ntv.com.tr | 04.07.2022 - 14:34 - Son Güncelleme : 04.07.2022 - 14:49

Margot Robbie'nin başrolünde yer aldığı Barbie filminin setinden görüntüler gelmeye devam ederken kadrajımızı ünlü isimlere çeviriyoruz. Barbie'nin pembe dünyasına adım atan yıldızlar, 'Barbiecore' akımını yansıtan stilleriyle yeni bir trendin doğuşunu işaret ediyor.

Oyuncak dünyasından modaya: Barbiecore - 1

Dünyanın en çok satan oyuncaklarından biri olmasının yanı sıra bir stil ikonu olarak da tanınan Barbie, film dünyasının ardından moda dünyasına transfer oluyor.

(Kim Kardashian)

Oyuncak dünyasından modaya: Barbiecore - 2

BARBIE İLHAM OLDU

Şu sıralar çekimleri süren Barbie filminin de etkisiyle sık sık gündeme gelen Barbie, ünlü isimlerin stil tercihlerine ilham oluyor.

( ve Ryan Gosling Barbie filminin setinde)

Oyuncak dünyasından modaya: Barbiecore - 3

BARBIECORE DOĞDU

50’li yıllardan beri bir moda ikonu olan Barbie, şu sıralar oldukça popüler olan ‘Barbiecore’ adındakı akımın doğmasına sebep oldu. Barbie stiliyle özdeşleştirilen canlı pembe rengi, ilk olarak İtalyan moda devi Valentino’nun koleksiyonlarında dikkat çekmişti.   

(Vanessa Hudgens Valentino imzalı elbisesiyle)

Oyuncak dünyasından modaya: Barbiecore - 4

Versace imzalı bir elbise giyen ünlü model Hailey Bieber, stilini Barbie'den ilham alarak platform topuk botlarla tamamladı.

Oyuncak dünyasından modaya: Barbiecore - 5

İngiliz oyuncu Naomi Harris katıldığı kırmızı halıda Tony Ward tasarımı pembe bir elbise giyerek Barbiecore akımına ayak uydurdu.

Oyuncak dünyasından modaya: Barbiecore - 6

Son dönemde stiliyle öne çıkan Meghan Fox, Nensi Dojaka imzalı pastel tonlarda bir elbise giydi. Fox'un elbisesiyle uyumlu saçları ve makyajı Barbie stiline göndermede bulundu.

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