Scarlett Johansson Hollywood'dan moda dünyasına transfer oldu

Kariyeri boyunca akıllara kazınan pek çok karaktere hayat veren Hollywood yıldızı Scarlett Johansson, ünlü İtalyan moda markası Prada'nın marka yüzü oldu.
Ünlü oyuncu, markanın "Galleria" çantası için kamera karşısına geçti.
Alex Da Corte tarafından çekilen kampanyada yer alan oyuncu, renkli bir çekime imza attı.
Duru makyajı ve sade saç modeliyle poz veren yıldız, ilk kez marka ile iş birliğine imza attı.
Kampanyada renkli çantaları sergileyen yıldız, çekimde markayla özdeşleşen trençkotlardan giydi.
Öte yandan, oyuncu Oscar kazanan Gravity (Yerçekimi) filmindeki rolü kaybetmesiyle ilgili konuşmuştu. Detaylar için tıklayın...