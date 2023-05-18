Scarlett Johansson Hollywood'dan moda dünyasına transfer oldu

"Marriage Story", "Lucy", "Ghost in the Shell" ve "Bir Konuşabilse" gibi başarılı yapımlarla tanınan ABD’li oyuncu Scarlett Johansson, ünlü İtalyan moda devinin marka yüzü oldu.

Scarlett Johansson Hollywood'dan moda dünyasına transfer oldu - 1

Kariyeri boyunca akıllara kazınan pek çok karaktere hayat veren Hollywood yıldızı Scarlett Johansson, ünlü İtalyan moda markası Prada'nın marka yüzü oldu.

N-LIFE HABERLERİ

Scarlett Johansson Hollywood'dan moda dünyasına transfer oldu - 2

Ünlü oyuncu, markanın "Galleria" çantası için kamera karşısına geçti.

Scarlett Johansson Hollywood'dan moda dünyasına transfer oldu - 3

Alex Da Corte tarafından çekilen kampanyada yer alan oyuncu, renkli bir çekime imza attı.

Duru makyajı ve sade saç modeliyle poz veren yıldız, ilk kez marka ile iş birliğine imza attı.

Scarlett Johansson Hollywood'dan moda dünyasına transfer oldu - 4

Kampanyada renkli çantaları sergileyen yıldız, çekimde markayla özdeşleşen trençkotlardan giydi.

Scarlett Johansson Hollywood'dan moda dünyasına transfer oldu - 5

Öte yandan, oyuncu Oscar kazanan Gravity (Yerçekimi) filmindeki rolü kaybetmesiyle ilgili konuşmuştu. Detaylar için tıklayın...

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