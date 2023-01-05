Ünlü erkeklerin güzellik markası çıkarması ne anlama geliyor?

ERKEK MARKALARI DAHA ÇOK ARANMAYA BAŞLADI

Elbette erkeklerin güzellik markası çıkaramayacağına dair bir kural yok ancak yıllardır kadınların egemen olduğu sektöre bir anda erkeklerin de adım atması oldukça beklenmedik oldu. Launchmetrics adındaki analiz şirketi, erkeklerin çıkardığı markaların ve cinsiyetsiz ürünlerin arama motorlarında çıkma sıklığının 2021’e kıyasla bu yıl yüzde 74 artış gösterdiğini ortaya koydu.