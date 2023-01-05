Ünlü erkeklerin güzellik markası çıkarması ne anlama geliyor?

Yıllardır aşina olduğumuz ünlü güzellik markaları, son yıllarda Selena Gomez, Rihanna ve Lady Gaga gibi ünlü isimlerin çıkardığı markalarla rekabete girdi. Hayran kitlesini arkasına alan ünlülerin bir süredir hakim olduğu güzellik sektörüne şimdi de Hollywood’un ve müzik sektörünün önde gelen erkekleri dahil oldu.
Şarkıcı Pharell Williams (Humanrace), son dönemde oyunculuğa ağırlık veren Harry Styles (Pleasing), İngiliz aktör Idris Elba (S’able Labs), Oscar ödüllü şarkıcı Jared Leto (Twentynine Palms) veya Hollywood ikonu Brad Pitt (Le Domaine)...
Elbette erkeklerin güzellik markası çıkaramayacağına dair bir kural yok ancak yıllardır kadınların egemen olduğu sektöre bir anda erkeklerin de adım atması oldukça beklenmedik oldu. Launchmetrics adındaki analiz şirketi, erkeklerin çıkardığı markaların ve cinsiyetsiz ürünlerin arama motorlarında çıkma sıklığının 2021’e kıyasla bu yıl yüzde 74 artış gösterdiğini ortaya koydu.
Uzmanlara göre ünlü erkeklerin bu girişiminin altında güzellik sektöründeki değişim yatıyor. Bir markada Brad Pitt’in imzasının olması, çoğu müşteri için ürün kalitesinden önce geliyor.
Tabii bilinçli tüketiciler, ünlü isimlerin adından ziyade markanın temsil ettiği düşünceye ve ürün içeriğine dikkat ediyor.
Markaların kapsayıcı olması da büyük önem taşıyor. Rihanna’nın 40 farklı tonda fondöten çıkarması veya Jessica Alba’nı temiz içeriklere odaklanması ürünün ulaştığı kitleyi de daha da genişletiyor.
Pharell Williams ve Harry Styles’ın markası, büyük şirketlerle ortak olarak güzellik sektöründe sağlam bir konuma ulaştı. Brad Pitt’in markası Le Domaine ise vadettikleriyle güzellik tutkunlarının favorisi olacak gibi görünüyor.