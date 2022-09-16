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Yeni güzellik trendi: Clean Girl

Haberler - ntv.com.tr | 16.09.2022 - 11:43 - Son Güncelleme : 16.09.2022 - 11:54

Popülaritesi her geçen gün artan güzellik trendlerine bir yenisi ekleniyor: Clean girl. Bizi yeni kavram ve uygulamalarla tanıştıran sosyal medya platformu TikTok’ta yükselişe geçen bu trend ile doğal güzelliğiniz ön plana çıkacak.

Yeni güzellik trendi: Clean Girl - 1

Sezonun popüler güzellik trendlerinin ortaya çıktığı yeni adres artık TikTok oldu. Birbirinden yaratıcı görünümlerle makyaj alışkanlıklarımıza yön veren platformun son keşfi ise ‘clean girl’ oldu.

Yeni güzellik trendi: Clean Girl - 2

ÖZÜNDE YATAN FİKİR: DOĞAL GÖRÜNMEK

Çok basit birkaç adımla uygulayabileceğiniz bu trend, minimum ürünle doğal güzelliğinizin ön plana çıkmasını sağlıyor.

‘Clean girl’ makyajının özünde olabildiğince doğal görünme amacı yatıyor. Duştan çıkmış gibi görünen parlak bir cilt, güneşten yanmış gibi görünen yanaklar ve tatlı bir pembelikteki dudaklar. İşte bu görünüme ulaşmak için yapmanız gerekenler...

Yeni güzellik trendi: Clean Girl - 3

CİLDİNİZİ HAZIRLAYIN

Bu doğal bitişli makyajın en önemli özelliği sanki cildinizde hiç makyaj yokmuş gibi görünmesi. Cildinizi jel veya köpük yardımıyla temizledikten sonra nemlendirici veya serum ile cildin dokusunu ve parlaklığını ön plana çıkarın.

Yeni güzellik trendi: Clean Girl - 4

CİLT TONU EŞİTLEME ADIMI

İkinci adım ise fondöten. İnce yapıda bir fondöteni tüm cildinize homojen bir şekilde uygulayın. Fondöten yerine BB veya CC kremleri de tercih edebilirsiniz. Cildinizin eğer bu tür ürünlere ihtiyacı yoksa yalnızca cilt tonu düzenleyicileri kullanabilirsiniz.

Kapatıcı bu makyajın olmazsa olmazı. Fondöten yerine yalnızca kapatıcı ile de cilt tonunuzu eşitleyebilir, kusurlara veda edebilirsiniz. ‘Clean girl’ görünümü için ise kapatıcı ile göz çevresini aydınlatın.

Yeni güzellik trendi: Clean Girl - 5

PEMBE YANAKLAR

Cildin sanki güneşten yanmış gibi doğal görünmesi önemli. Allık ve bronzer’lar burada en büyük yardımcınız olacak. Kremsi yapıdaki allık ve bronzer’lar cildinizle daha iyi bütünleşecek ve daha doğal duracaktır. Ancak yağlı bir cilde sahipseniz toz formundaki allıklara yönelebilirsiniz.

Yeni güzellik trendi: Clean Girl - 6

KAŞLARI TARAYIN

Yukarı doğru taranmış kaşlar bu makyaj için oldukça gerekli. İhtiyaca göre kaşlarınızda boşlukları doldurun ardından kaş maskaraları ile kaşlarınızı tarayın ve sabitleyin.

Yeni güzellik trendi: Clean Girl - 7

TEK KAT MASKARA

Eğer uzun ve kıvrık kirpikleriniz varsa maskaraya ihtiyacınız yok. Ancak gözlerinizin çok boş durmaması için maskara uygulamanızı öneriyoruz. Tek kat maskara ile doğallığı yakalayabilirsiniz.

Yeni güzellik trendi: Clean Girl - 8

PARLAK DUDAKLAR

Son olarak dudaklara geliyoruz. Parlak ve dolgun dudaklar ‘clean girl’ makyajının vazgeçilmezlerinden biri. Nude veya dudak rengine yakın bir ruju dudaklarınıza uygulayın ve ardından nemli bir bitiş sağlayan gloss ile üzerinden geçin. Dilerseniz saten bitişli rujlarla bu görünüme tek adımda ulaşabilirsiniz.

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