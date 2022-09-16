Yeni güzellik trendi: Clean Girl

CİLT TONU EŞİTLEME ADIMI

İkinci adım ise fondöten. İnce yapıda bir fondöteni tüm cildinize homojen bir şekilde uygulayın. Fondöten yerine BB veya CC kremleri de tercih edebilirsiniz. Cildinizin eğer bu tür ürünlere ihtiyacı yoksa yalnızca cilt tonu düzenleyicileri kullanabilirsiniz.

Kapatıcı bu makyajın olmazsa olmazı. Fondöten yerine yalnızca kapatıcı ile de cilt tonunuzu eşitleyebilir, kusurlara veda edebilirsiniz. ‘Clean girl’ görünümü için ise kapatıcı ile göz çevresini aydınlatın.