Yeni güzellik trendi: Clean Girl

Haberler - ntv.com.tr | 16.09.2022 - 11:43 - Son Güncelleme : 16.09.2022 - 11:54
Sezonun popüler güzellik trendlerinin ortaya çıktığı yeni adres artık TikTok oldu. Birbirinden yaratıcı görünümlerle makyaj alışkanlıklarımıza yön veren platformun son keşfi ise ‘clean girl’ oldu.
Çok basit birkaç adımla uygulayabileceğiniz bu trend, minimum ürünle doğal güzelliğinizin ön plana çıkmasını sağlıyor.
‘Clean girl’ makyajının özünde olabildiğince doğal görünme amacı yatıyor. Duştan çıkmış gibi görünen parlak bir cilt, güneşten yanmış gibi görünen yanaklar ve tatlı bir pembelikteki dudaklar. İşte bu görünüme ulaşmak için yapmanız gerekenler...
Bu doğal bitişli makyajın en önemli özelliği sanki cildinizde hiç makyaj yokmuş gibi görünmesi. Cildinizi jel veya köpük yardımıyla temizledikten sonra nemlendirici veya serum ile cildin dokusunu ve parlaklığını ön plana çıkarın.
İkinci adım ise fondöten. İnce yapıda bir fondöteni tüm cildinize homojen bir şekilde uygulayın. Fondöten yerine BB veya CC kremleri de tercih edebilirsiniz. Cildinizin eğer bu tür ürünlere ihtiyacı yoksa yalnızca cilt tonu düzenleyicileri kullanabilirsiniz.
Kapatıcı bu makyajın olmazsa olmazı. Fondöten yerine yalnızca kapatıcı ile de cilt tonunuzu eşitleyebilir, kusurlara veda edebilirsiniz. ‘Clean girl’ görünümü için ise kapatıcı ile göz çevresini aydınlatın.
Cildin sanki güneşten yanmış gibi doğal görünmesi önemli. Allık ve bronzer’lar burada en büyük yardımcınız olacak. Kremsi yapıdaki allık ve bronzer’lar cildinizle daha iyi bütünleşecek ve daha doğal duracaktır. Ancak yağlı bir cilde sahipseniz toz formundaki allıklara yönelebilirsiniz.
Yukarı doğru taranmış kaşlar bu makyaj için oldukça gerekli. İhtiyaca göre kaşlarınızda boşlukları doldurun ardından kaş maskaraları ile kaşlarınızı tarayın ve sabitleyin.
Eğer uzun ve kıvrık kirpikleriniz varsa maskaraya ihtiyacınız yok. Ancak gözlerinizin çok boş durmaması için maskara uygulamanızı öneriyoruz. Tek kat maskara ile doğallığı yakalayabilirsiniz.
Son olarak dudaklara geliyoruz. Parlak ve dolgun dudaklar ‘clean girl’ makyajının vazgeçilmezlerinden biri. Nude veya dudak rengine yakın bir ruju dudaklarınıza uygulayın ve ardından nemli bir bitiş sağlayan gloss ile üzerinden geçin. Dilerseniz saten bitişli rujlarla bu görünüme tek adımda ulaşabilirsiniz.