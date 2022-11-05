150 yıllık mengenede sıkılan şeker kamışlarının pekmez yolculuğu

Kadriye Koşan da annesinin tavsiyesi üzerine faydaları dolayısıyla yıllardır şeker kamışı yetiştirdiklerini anlattı.

Şeker kamışı hasadının zor olduğunu, bu nedenle ürünü imece usulü topladıklarını aktaran Koşan, "Başka türlü yapamıyoruz. Mecbur imece usulü olmak zorunda, ağır bir iş olduğu için. Organik bir bitki, kışın çok güzel oluyor. Sabah kahvaltılarında tüketiliyor. Dedelerimizden gördüğümüz şekilde yapıyoruz. Şifalı olduğu için ve değeri de önemli seviyelerde olduğun için yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

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