Milyonlarca litre içiliyor: Osmanlı olmasa Cappuccino ismi olmayacaktı

AVRUPALILAR MEKKE'DEN YOLA ÇIKARAK "MOCHA" DEDİ

Toplanma ve keyif aracı olarak yayılması buradan başlar. Müslümanların hac ziyaretini yaptıkları Mekke’den dolayı da Avrupalılar, o bölgede onların içtikleri acı kahvenin bir başka şekline de ‘‘mocha’’ demişlerdir.

Atalarımız; ‘‘bir yudum kahvenin bin yıl hatırı vardır’’ diye bu sözü boş yere söylememişlerdir. Hatırlı ve özenli bir ikram sayılması dolayısı ile kahve, saltanatını dünyada kısa sürede yaygınlaştırır.



Kahvenin Osmanlı mülkünde yayılışı da çok hızlı ama ara ara problemli olmuştur. İstanbul’a, başşehre girişi, ancak 16.YY. ortalarında (1554) Habeşistan Beylerbeyi Özdemir Paşa vasıtası ile olmuştur. Bu tanışma Osmanlı başkentinde oldukça büyük bir karmaşaya yol açmış, ilk kahvehanede 1554 de açılmıştır.