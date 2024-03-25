Dünyanın en iyi 100 yemeği: Türkiye'den 8 yemek listede!
Yaptığı yemek listeleriyle bilinen Taste Atlas internet sitesi 'Dünyanın en iyi 100 yemeği'ni belirledi. Farklı farklı birçok kategori üzerinden yapılan oylamada belirlenen 100 yemek arasında Türkiye'den 8 yemek girmeyi başardı. Peki Dünyanın en iyi ve en beğenilen yemekleri hangileri? Türk yemekleri listenin kaçıncı sırasında? Dünyanın en iyi yemeği hangisi seçildi? İşte dünyanın en beğenilen 100 yemeği arasına girmeyi başaran Türk yemekleri...
TasteAtlas intenet sitesi Dünyanın en iyi yemekleri seçti. 10 bin 927 yemek arasından kullanıcırların oylarıyla belirlenen 100 yemek için 395 bin 205 kişi oy kullandı. Listede Türkiye'den farklı kategorilerden 8 yemek yer alıyor.
Cağ Kebabı 'Dünyanın en iyi 100 yemeği' sıralamasında 20 sırada yer alıyor.