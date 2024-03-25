Dünyanın en iyi 100 yemeği: Türkiye'den 8 yemek listede!

TasteAtlas intenet sitesi Dünyanın en iyi yemekleri seçti. 10 bin 927 yemek arasından kullanıcırların oylarıyla belirlenen 100 yemek için 395 bin 205 kişi oy kullandı. Listede Türkiye'den farklı kategorilerden 8 yemek yer alıyor.

Cağ Kebabı 'Dünyanın en iyi 100 yemeği' sıralamasında 20 sırada yer alıyor.