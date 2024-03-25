Dünyanın en iyi 100 yemeği: Türkiye'den 8 yemek listede!

Yaptığı yemek listeleriyle bilinen Taste Atlas internet sitesi 'Dünyanın en iyi 100 yemeği'ni belirledi. Farklı farklı birçok kategori üzerinden yapılan oylamada belirlenen 100 yemek arasında Türkiye'den 8 yemek girmeyi başardı. Peki Dünyanın en iyi ve en beğenilen yemekleri hangileri? Türk yemekleri listenin kaçıncı sırasında? Dünyanın en iyi yemeği hangisi seçildi? İşte dünyanın en beğenilen 100 yemeği arasına girmeyi başaran Türk yemekleri...

Dünyanın en iyi 100 yemeği: Türkiye'den 8 yemek listede! - 1

TasteAtlas intenet sitesi Dünyanın en iyi yemekleri seçti. 10 bin 927 yemek arasından kullanıcırların oylarıyla belirlenen 100 yemek için 395 bin 205 kişi oy kullandı. Listede Türkiye'den farklı kategorilerden 8 yemek yer alıyor. 

Cağ Kebabı 'Dünyanın en iyi 100 yemeği' sıralamasında 20 sırada yer alıyor. 

N-LIFE HABERLERİ

Dünyanın en iyi 100 yemeği: Türkiye'den 8 yemek listede! - 2

İskender Kebabı 37 sırada,

Dünyanın en iyi 100 yemeği: Türkiye'den 8 yemek listede! - 3

Mantı, listede 38 sırada yer alıyor.

Dünyanın en iyi 100 yemeği: Türkiye'den 8 yemek listede! - 4

Bir diğer türk yemeğimi Döner ise listenin 60. sırasında yer alıyor.

Dünyanın en iyi 100 yemeği: Türkiye'den 8 yemek listede! - 5

Adana Kebap 70. sırada yer alıyor.

Dünyanın en iyi 100 yemeği: Türkiye'den 8 yemek listede! - 6

Mercimek çorbası 72. sırada yer alıyor.

Dünyanın en iyi 100 yemeği: Türkiye'den 8 yemek listede! - 7

Hünkar Beğendi 77. sırada yer alıyor.

Dünyanın en iyi 100 yemeği: Türkiye'den 8 yemek listede! - 8

Sandviç kategorisinde 3. sırada yer alan Tombik döner, 'Dünyanın en iyi 100 yemeği' arasında da 89. sırada bulunuyor.

Dünyanın en iyi 100 yemeği: Türkiye'den 8 yemek listede! - 9

Yine aynı sitede yapılan Dünyanın ne iyi 100 mutfağı kategoside ise Türk mutfağı 15. sırada yer aldı.

Dünyanın en iyi 100 yemeği: Türkiye'den 8 yemek listede! - 10

"Dünyanın en iyi yemek şehirleri" arasına ise Gaziantep, İstanbul, Ankara, Nevşehir ve İzmir girdi.

Dünyanın en iyi 100 yemeği: Türkiye'den 8 yemek listede! - 11

Dünyanın en iyi 100 yemeği listesinin başında Brezilya'dan Picanha yer alıyor. 

Dünyanın en iyi 100 yemeği: Türkiye'den 8 yemek listede! - 12

2. sırada Malezya'dan Roti Canai

Dünyanın en iyi 100 yemeği: Türkiye'den 8 yemek listede! - 13

3- Tayland'dan Phat kaphrao

Dünyanın en iyi 100 yemeği: Türkiye'den 8 yemek listede! - 14

4- Pizza Napoletana (İtalya)

Dünyanın en iyi 100 yemeği: Türkiye'den 8 yemek listede! - 15

5- Çin'den Guotie

Dünyanın en iyi 100 yemeği: Türkiye'den 8 yemek listede! - 16

6- Tayland'dan Khao soi

Dünyanın en iyi 100 yemeği: Türkiye'den 8 yemek listede! - 17

7- Hindistan'dan Naan

Dünyanın en iyi 100 yemeği: Türkiye'den 8 yemek listede! - 18

8- Çin'den Tangbao

Dünyanın en iyi 100 yemeği: Türkiye'den 8 yemek listede! - 19

9- Rusya şaşlık

Dünyanın en iyi 100 yemeği: Türkiye'den 8 yemek listede! - 20

10- Phanaeng curry

Dünyanın en iyi 100 yemeği: Türkiye'den 8 yemek listede! - 21
DAHA FAZLA GÖSTER