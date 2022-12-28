2022'nin en beğenilen dünya lezzetleri

Bu sene keşfettiğiniz en iyi yiyecek neydi? Bazı lezzetler alışılagelmedik aroması ve farklı pişirilme teknikleriyle favoriniz olmayı başarmış olabilir. Peki dünyada en çok hangi yiyecekler sevildi? Ünlü seyahat rehberi Lonely Planet 2022 yılında lezzet tutkunlarının en sevdiği yiyecekleri ve nerede yenilmesi gerektiğini açıkladı. İşte 2022'nin en beğenilen dünya lezzetleri...

2022'nin en beğenilen dünya lezzetleri - 1

10. Dim sum - Hong Kong

Çin mutfağına özgü bir çeşit mantı olan ve buharda pişirilen Dim sum’ın en iyisi bu yıl Hong Kong’ta yapıldı.

2022'nin en beğenilen dünya lezzetleri - 2

9. Pizza - Napoli

Tüm dünyada sevilerek tüketilen pizza’nın İtalya'nın Campania bölgesinde ve kendi ismini taşıyan Napoli’de tadılması şiddetle öneriliyor.

2022'nin en beğenilen dünya lezzetleri - 3

8. Bibimbap - Güney Kore

Bir kasede, sote edilmiş sebzeler, acı biber ezmesi, yumurta ve dilimlenmiş et parçaları eşliğinde sunulan Bibimbap’ın Güney Kore’de yenmesi öneriliyor.

2022'nin en beğenilen dünya lezzetleri - 4

7. Kerevit - Yeni Zelanda Güney Adalar

Tatlı su göllerinde yaşayan, istakoza benzeyen kabuklu bir su hayvanı olan kerevit ile yapılan en iyi yemeğin Yeni Zelanda’nın güneyinde yapıldığı belirtiliyor.

2022'nin en beğenilen dünya lezzetleri - 5

6. Smørrebrød- Kopenhagen

Genelde tahıllı ekmeğin üzerinde ve deniz ürünleri ile hazırlanan açık sandvici yemek isteyenlerin başkent Kopenhag’a gitmesi öneriliyor.

2022'nin en beğenilen dünya lezzetleri - 6

5. Som tum - Bangkok

Çoğunlukla Tayland'ın kuzeydoğu kesiminde yenilen yeşil bir papaya salatası olan Som tum, sunduğu geniş lezzet yelpazesiyle en iyi Bangkok’ta yapılıyor.

2022'nin en beğenilen dünya lezzetleri - 7

4. Et dilimleri - Texas

Dananın sırt bölgesinden çıkan hafif yağlı ve yumuşak etin ızgarada pişirilip ardından dilim dilim kesilip servis edildiği en iyi yer bu yıl Teksas oldu.

2022'nin en beğenilen dünya lezzetleri - 8

3. Sushi - Tokyo

Genellikle çiğ deniz ürünleri ve sebzeler gibi çeşitli malzemeler hazırlanan sushi’nin en iyi Japonya’nın başkenti Tokyo’da yapıldığı belirtiliyor.

2022'nin en beğenilen dünya lezzetleri - 9

2. Curry laksa -  Kuala Lumpur

Malezya, Singapur ve Endonezya'da yaygın olarak yenen baharatlı bir noodle çorbası olan Curry Laksa’nın özellikle Malezya’nın başkenti Kuala Lumpur’da yenmesi öneriliyor.

2022'nin en beğenilen dünya lezzetleri - 10

1. Pinxtos - San Sebastián

İspanya’da ekmek üzeri çeşitli lezzetlerin yer aldığı pintxos, en iyi San Sebastian’da yapılıyor.

N-LIFE HABERLERİ

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