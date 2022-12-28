2022'nin en beğenilen dünya lezzetleri

10. Dim sum - Hong Kong
Çin mutfağına özgü bir çeşit mantı olan ve buharda pişirilen Dim sum’ın en iyisi bu yıl Hong Kong’ta yapıldı.
9. Pizza - Napoli
Tüm dünyada sevilerek tüketilen pizza’nın İtalya'nın Campania bölgesinde ve kendi ismini taşıyan Napoli’de tadılması şiddetle öneriliyor.
8. Bibimbap - Güney Kore
Bir kasede, sote edilmiş sebzeler, acı biber ezmesi, yumurta ve dilimlenmiş et parçaları eşliğinde sunulan Bibimbap’ın Güney Kore’de yenmesi öneriliyor.
7. Kerevit - Yeni Zelanda Güney Adalar
Tatlı su göllerinde yaşayan, istakoza benzeyen kabuklu bir su hayvanı olan kerevit ile yapılan en iyi yemeğin Yeni Zelanda’nın güneyinde yapıldığı belirtiliyor.
6. Smørrebrød- Kopenhagen
Genelde tahıllı ekmeğin üzerinde ve deniz ürünleri ile hazırlanan açık sandvici yemek isteyenlerin başkent Kopenhag’a gitmesi öneriliyor.
5. Som tum - Bangkok
Çoğunlukla Tayland'ın kuzeydoğu kesiminde yenilen yeşil bir papaya salatası olan Som tum, sunduğu geniş lezzet yelpazesiyle en iyi Bangkok’ta yapılıyor.
4. Et dilimleri - Texas
Dananın sırt bölgesinden çıkan hafif yağlı ve yumuşak etin ızgarada pişirilip ardından dilim dilim kesilip servis edildiği en iyi yer bu yıl Teksas oldu.
3. Sushi - Tokyo
Genellikle çiğ deniz ürünleri ve sebzeler gibi çeşitli malzemeler hazırlanan sushi’nin en iyi Japonya’nın başkenti Tokyo’da yapıldığı belirtiliyor.
2. Curry laksa - Kuala Lumpur
Malezya, Singapur ve Endonezya'da yaygın olarak yenen baharatlı bir noodle çorbası olan Curry Laksa’nın özellikle Malezya’nın başkenti Kuala Lumpur’da yenmesi öneriliyor.
1. Pinxtos - San Sebastián
İspanya’da ekmek üzeri çeşitli lezzetlerin yer aldığı pintxos, en iyi San Sebastian’da yapılıyor.