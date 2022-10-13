Balık pişirirken yapılan yaygın hatalar

Lezzetli balık pişirmek için nelere dikkat etmek gerekir? Balık pişirirken hangi hatalar yapılır? Balık kızartırken yağ miktarı ne olmalı? Balığın ızgaraya yapışması nasıl önlenir? Evde balık kokusu kalmaması için ne yapmalı? İşte balık pişirmenin püf noktaları...

Balık pişirirken yapılan yaygın hatalar - 1

BALIĞI BEKLETMEYİN

Balığı satın aldığınız gün, tazeliğini kaybetmeden pişirin. Eğer bekletecekseniz en fazla iki gün dondurucuda tutabilirsiniz. Buzluktan çıkan balığı çözülmeden pişirmeyin. Ancak balığı çözdürürken oda sıcaklığında yapmayın. Bir gece önceden dondurucudan buzdolabına alın ve orada çözdürün.

Balık pişirirken yapılan yaygın hatalar - 2

SUDA FAZLA TUTMAYIN

Balıkları yıkarken ve ayıklarken musluk suyu kullanmak zorundasınız. Ama tatlı suda çok uzun süre kalan balıkların lezzetinin bozulacağını da unutmamalısınız. Balıkçılar tezgahlarındaki balıkların üzerine sürekli tuzlu su atarlar. Zira ömrü boyunca tuzlu suda yaşayan balıkların tazeliğini ve lezzetini koruyan şey de tuzdur.

Balık pişirirken yapılan yaygın hatalar - 3

ÇOK KIZARTMAYIN

Tavada balık kızartırken yağın sıcaklığı önemli. Yağ gereğinden fazla sıcak olursa balığın dışı çok pişer ve yanar, içi çiğ kalır. Yağın sıcaklığı gereğinden daha az olursa da balıklar aşırı yağlı olur. Kızartırken balığın ateşte kalacağı süreyi doğru ayarlamalısınız. Balığı aşırı pişirirseniz kuru ve tatsız olacaktır. Balığın rengi hafiften kahverengiye dönene kadar bekleyin, sonrasında ateşten alın. Ayrıca asla çok yüksek ateşte pişirmeyin. Balığın çok hızlı pişen bir ete sahip olduğunu unutmayın.

Balık pişirirken yapılan yaygın hatalar - 4

YAĞA BOĞMAYIN

Balığın sadece 2/3’ünü kaplayacak kadar yağ koymalısınız tavaya. Etli ve yağsız balıklar kızartmaya en uygun balıklardır. Kızarttığınız balığın lezzetini artırmak amacıyla un, kızartma bulamacı ya da tempura gibi karışımlara bulayarak kızartabilirsiniz.

Balık pişirirken yapılan yaygın hatalar - 5

BALIKLARIN IZGARAYA YAPIŞMAMASI İÇİN TÜYO

Izgarada balık yaparken balığın tele yapışması ve dağılması çok sıkça rastlanan bir durum. Bunu engellemek için önce balığı kağıt havlu ile kurulayın. Sonrasında bir kap içine tuz, karabiber, zeytinyağı, limon suyundan oluşan bir karışım hazırlayın. Balığı bu karışımda biraz dinlendirin ve süzerek ızgaraya alın. Balık böylelikle ızgara tellerine yapışmayacak, hem de daha iyi kızarıp daha lezzetli olacak.

Diğer bir yöntem ise ızgara öncesi telleri mutlaka yağlamak. Hatta soğanın üzerine bir parça yağ döktükten sonra tellere sürerseniz daha kesin sonuç alırsınız.

Balık pişirirken yapılan yaygın hatalar - 6

TÜTSÜLENMİŞ BALIĞI İYİCE PİŞİRİN

65 yaşın üzeri kişiler, hamileler ve kanser gibi altta yatan tıbbi durumları olan veya bağışıklık sistemi zayıflamış olan kişiler, tütsülenmiş balıkları yemeden önce iyice mutlaka balığın iyice piştiğinden emin olmalıdır. Gıda Standartları Ajansı, tütsülenmiş balıkları sıcak olana kadar pişirmenin tehlikeli bakterileri öldüreceğini ve herkesin yemesini güvenli hale getireceğini belirtiyor.

Balık pişirirken yapılan yaygın hatalar - 7

EVDE BALIK KOKUSUNU ÖNLEMEK İÇİN BUNLARA DİKKAT!

Izgara yaptığınız balıkların arasına defne yaprakları yerleştirin. 

Ocağın en ufak gözünü kullanarak küçük bir porselen fincan içerisinde toz şeker eritin, karamelize şeker kokusu balık kokusunu bastırır. 

Teflon tavada siyah kuru çayı kavurup duman çıkmaya başladıktan 10 saniye sonra ocağın altını kapatın.

Bir paket toz vanilyayı yanda bir tavada kavurmaya başlayın ya da bir miktar suyun içerisine ilave edip kaynatın. Etrafa yayılan vanilya kokusu balık kokusunu bastıracaktır.

N-LIFE HABERLERİ

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