Balık pişirirken yapılan yaygın hatalar

BALIKLARIN IZGARAYA YAPIŞMAMASI İÇİN TÜYO

Izgarada balık yaparken balığın tele yapışması ve dağılması çok sıkça rastlanan bir durum. Bunu engellemek için önce balığı kağıt havlu ile kurulayın. Sonrasında bir kap içine tuz, karabiber, zeytinyağı, limon suyundan oluşan bir karışım hazırlayın. Balığı bu karışımda biraz dinlendirin ve süzerek ızgaraya alın. Balık böylelikle ızgara tellerine yapışmayacak, hem de daha iyi kızarıp daha lezzetli olacak.

Diğer bir yöntem ise ızgara öncesi telleri mutlaka yağlamak. Hatta soğanın üzerine bir parça yağ döktükten sonra tellere sürerseniz daha kesin sonuç alırsınız.