Bayram sofralarının vazgeçilmezi: Hatay’ın meşhur tatlısı künefe

Haberler - İHA | 08.07.2022 - 11:02 - Son Güncelleme : 08.07.2022 - 11:04
Hatay’ın meşhur tatlısı künefe, bayram sofralarının vazgeçilmez lezzeti olmaya devam ediyor.
Antakya ilçesinde bulunan Tarihi Uzun Çarşı'da künefecilerin Kurban Bayramı mesaisi sürdürüyor.
Sıcak servis edilmesiyle bilinen künefe, sünen peynirin ve yoğun şerbetin verdiği tat ile lezzet şöleni yaşatıyor.
Geleneklere birebir uygun olarak közde künefe pişirimini yapan Fatih Uzunparmak, “Eski usul ve tamamen doğal künefe yapıyoruz. Bayramda şehir dışından gelen misafirlerimizi ağırlayacağız” dedi.
Almanya’dan geldiğini söyleyen Bilge Alis de, “Her yazın buraya geldiğimde buranın künefesini yemeden gitmeyiz. Milli tatlımız ve çok seviyoruz. Çok güzel” diye konuştu.
Şerbetli tatlı sevenlerin favori lezzeti künefe yerli ve yabancı turistlerin en çok tercih ettikleri tatlıların başında geliyor.