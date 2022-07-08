Galeri

Bayram sofralarının vazgeçilmezi: Hatay’ın meşhur tatlısı künefe

Haberler - İHA | 08.07.2022 - 11:02 - Son Güncelleme : 08.07.2022 - 11:04

UNESCO tarafından gastronomi şehirler ağına alınan Hatay’ın meşhur tatlısı künefe, Kurban Bayramı’nda da sofraların vazgeçilmezi oluyor.

Bayram sofralarının vazgeçilmezi: Hatay’ın meşhur tatlısı künefe - 1

’ın meşhur tatlısı künefe, bayram sofralarının vazgeçilmez lezzeti olmaya devam ediyor.

Bayram sofralarının vazgeçilmezi: Hatay’ın meşhur tatlısı künefe - 2

BAYRAM MESAİSİ BAŞLADI

Antakya ilçesinde bulunan Tarihi Uzun Çarşı'da künefecilerin mesaisi sürdürüyor.

Bayram sofralarının vazgeçilmezi: Hatay’ın meşhur tatlısı künefe - 3

GÖRÜNTÜSÜYLE DİKKAT ÇEKİYOR

Sıcak servis edilmesiyle bilinen künefe, sünen peynirin ve yoğun şerbetin verdiği tat ile lezzet şöleni yaşatıyor.

Bayram sofralarının vazgeçilmezi: Hatay’ın meşhur tatlısı künefe - 4

"ESKİ USUL VE TAMAMEN DOĞAL"

Geleneklere birebir uygun olarak közde künefe pişirimini yapan Fatih Uzunparmak, “Eski usul ve tamamen doğal künefe yapıyoruz. Bayramda şehir dışından gelen misafirlerimizi ağırlayacağız” dedi.

Bayram sofralarının vazgeçilmezi: Hatay’ın meşhur tatlısı künefe - 5

“BURANIN KÜNEFESİNİ YEMEDEN GİTMEYİZ”

Almanya’dan geldiğini söyleyen Bilge Alis de, “Her yazın buraya geldiğimde buranın künefesini yemeden gitmeyiz. Milli tatlımız ve çok seviyoruz. Çok güzel” diye konuştu.

Bayram sofralarının vazgeçilmezi: Hatay’ın meşhur tatlısı künefe - 6

Şerbetli tatlı sevenlerin favori lezzeti künefe yerli ve yabancı turistlerin en çok tercih ettikleri tatlıların başında geliyor.

N-LIFE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER