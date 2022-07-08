Bayram sofralarının vazgeçilmezi: Hatay’ın meşhur tatlısı künefe

“BURANIN KÜNEFESİNİ YEMEDEN GİTMEYİZ”

Almanya’dan geldiğini söyleyen Bilge Alis de, “Her yazın buraya geldiğimde buranın künefesini yemeden gitmeyiz. Milli tatlımız ve çok seviyoruz. Çok güzel” diye konuştu.