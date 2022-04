Bayram sofrası için yemek önerileri

HAZIRLANIŞI



Bir kabın içerisine 3 adet yumurtayı kırıp üzerine bir su bardağı sütü bir su bardağı sıvı yağı, bir tatlı kaşığı sirkeyi ve yarım çay kaşığı tuzu ekleyip karıştırıp üzerine aldığı kadar un ilave edin. Kulak memesi yumuşaklığında bir hamur elde edene kadar hamuru güzelce yoğurun. Kulak memesi yumuşaklığında yoğurduğunuz hamuru 30 eşit parçaya ayırarak hamurları (ceviz büyüklüğünde) güzelce yuvarlayın. Yuvarladığınız hamurlardan 1 tane alıp üzerine mısır nişastası serpip oklava yardımı ile bir küçük tabak büyüklüğünde açarak kenarda bekletin.

Diğer kalan hamurları da aynı şekilde oklava ve mısır nişastası yardımı ile bir küçük Tabak büyüklüğünde açıp üst üste onar onar biriktirin. İlk on parçayı nişasta ve oklava yardımı ile bir fırın tepsisi büyüklüğünde yufka şekli verin. Tepsinin içine, açtığınız ilk on parça hamuru yerleştirip robottan çektiğiniz ceviz veya fındığı serpiştirin. Diğer on parçayı da oklava ve mısır nişastası yardımı ile ilk önce küçük tabak büyüklüğünde sonra tepsi büyüklüğünde yufka hazırlayarak tepsiye yerleştirin.

Tekrar robottan çektiğiniz ceviz veya fındığı serpiştirip baklavanın ikinci katını oluşturun. Geride kalan diğer on parçayı da oklava ve mısır nişastası yardımı İle ilk önce küçük tabak şeklinde açıp üste üste biriktirip sonra oklava ve mısır nişastası yardımı ile tepsi şeklini alacak şekilde yufka açıp son on parçayı da tepsiye yerleştirin. Sonra istediğiniz baklava dilimi şeklinde kesip 200 gram tereyağını eritip baklavanın üzerine eşit bir şekilde dökerek fırında kızarana kadar pişirin. Hazırlamış olduğunuz şerbeti baklavanın üzerine döküp servise hazırlayın.