Bayram sofrası için yemek önerileri

Haberler | 29.04.2022 - 09:29
MALZEMELER
1/2 su bardağı zeytinyağı
2 adet kuru soğan
2 yemek kaşığı dolmalık fıstık
1,5 su bardağı pirinç
10 adet dolmalık biber
2 su bardağı sıcak su
1 adet orta boy domates
1 yemek kaşığı kuş üzümü
1 tatlı kaşığı tuz
1/2 tatlı kaşığı toz şeker
1/2 çay kaşığı karabiber
HAZIRLANIŞI
Öncelikle iç malzemesi için kuru soğanlar ince yemeklik doğranır ve yarım çay bardağı zeytinyağında kavrulur. Soğanlar kavrulunca rendelenmiş veya robottan geçirilmiş 1 adet domates eklenir ve karıştırılır.
Yıkanmış ve suyu süzülmüş pirinçler ilave edilerek hafifçe kavrulur. Dolmalık fıstıklar, kuş üzümü, tarçın, kuru nane, karabiber, toz şeker, tuz ilave edilir. Karıştırılarak ocaktan alınır. Son olarak ince doğranmış maydanoz ve taze naneler eklenir ve güzelce karıştırılır.
Diğer taraftan dolmalık biberlerin kapak kısmı açılır ve güzelce yıkanır. Her biberin içine iç harcından doldurularak tencereye yerleştirilir. Burada önemli olan nokta pirinçlerin rahatça şişebilmesi için biberleri çok sıkı bir şekilde ve tepeleme doldurmamak gerekir, yarısını biraz geçecek kadar iç harcı doldurmanız yeterli olacaktır. Dolmaların kapağına kapatmak için bir domates küçük doğranarak her biberin tepesini kapatılır.
Daha sonra uygun bir tencereye doldurulur.
Son olarak üzerlerine yarım çay bardağı kadar zeytinyağı gezdirilir ve biberlerin yarısına gelecek kadar su ilave edilir. Tencerenin kapağı kapatılarak pişmeye bırakılır.
Pirinçler yumuşayıncaya kadar, yaklaşık 20-25 dakika kaynatılır. Soğuduktan sonra servis edilir.
MALZEMELER
300 gram barbunya
1 adet havuç
2 adet orta boy patates
1 adet soğan
3 diş sarımsak
2 adet domates
1 yemek kaşığı domates salçası
1/2 çay bardağı zeytinyağı
2 su bardağı sıcak su
1 çay kaşığı tuz
1 adet kesme şeker
1/2 tutam maydanoz
HAZIRLANIŞI
Soğanı küp şeklinde doğrayın ve zeytinyağında pembeleşinceye kadar kavurun. Sarımsağı rendeleyip soğana karıştırın. Salça ilave edip 2 dakika kavurun. Patatesleri küp, havuçları yuvarlak şekilde doğrayın ve barbunyalarla birlikte tencereye ekleyin.
Tuz, şeker ve limon suyunu ilave edin. Sıcak su ekleyin ve tencerenin kapağını kapatarak kısık ateşte yumuşayıp suyunu çekinceye kadar pişirin.
Ocaktan alıp 15 dakika dinlendirdikten sonra servis tabağına aktarın. Üzerini ince kıyılmış maydanoz ile süsleyerek servis yapın.
MALZEMELER
4 yemek kaşığı tereyağı
2,5 su bardağı baldo pirinç
5 su bardağı sıcak tavuk suyu
1 adet haşlanmış tavuk
3 yemek kaşığı dolmalık fıstık
2 yemek kaşığı kuş üzümü
1 tatlı kaşığı tuz
1 çay kaşığı toz kırmızı biber
1 çay kaşığı karabiber
1 çay kaşığı yenibahar
Kalıpları yağlamak için:
100 gram tereyağı
100 gram çiğ badem
Hamuru için:
100 gram tereyağı
2 adet yumurta
3 yemek kaşığı yoğurt
1 çay kaşığı tuz
2,5 su bardağı un
HAZIRLANIŞI
Haşlanmış tavuk but ve göğüs etlerinin derilerini ayıklayın. Kemikli kısımlarını ayıkladığınız tavuk etlerini uzun ince parçalar halinde didin.Kuş üzümlerini ılık suda bekletin. Pirinçleri berrak bir su salana kadar bol suda yıkayın, fazla suyunu süzdürün. Tereyağını geniş tabanlı bir pilav tenceresinde eritin. Dolmalık fıstıkların yarısını katıp kısık ateşte kavurun. Pirinçleri ilave edip kısık ateşte şeffaf bir görünüm alana kadar kavurun. Kalan dolmalık fıstıklar, tuz, toz kırmızı biber, karabiber, yeni baharı katıp karıştırın.Sıcak tavuk suyu ve bol suda yıkayıp suyunu süzdürdüğünüz kuş üzümlerini ekleyin. Kapağı kapalı tencerede, kısık ateşte suyunu çekene kadar pişirin. Demlenmeye bırakın.
Pilavı kaplayacak hamuru hazırlamak için; yumurta, yoğurt, zeytinyağı ve tuzu geniş bir karıştırma kabına alın. Azar azar un ekleyip tüm malzemeyi toparlanana kadar karıştırın. Ele yapışmayacak kıvamda bir hamur hazırlayana kadar yoğurun. Kullanacağınız ısıya dayanıklı porsiyonluk kapları tereyağıyla bolca yağlayın. Kenar kısımlarına ortadan ikiye ayırdığınız kabuksuz bademleri bastırarak yerleştirin.
Hazırladığınız yumurtalı hamuru dört eşit parçaya böldükten sonra oklava yardımıyla fazla kalın olmayacak şekilde açın. Hamurları kenar kısımları dışarı sarkacak şekilde kalıpların içine oturtun. Bademlerin düşmemesine dikkat edin.Demlenen pilava didilmiş tavuk etlerini katıp alttan üste doğru karıştırın. Pilavı kalıplara paylaştırıp üzerlerini düzeltin. Kenara sarkan hamur parçalarıyla kapatıp tereyağı sürün. Hazırladığınız perde pilavlarını önceden ısıtılmış 190 derece fırında 30 dakika kadar pişirin. Fırından aldıktan sonra dikkatli bir şekilde ters çevirin.
MALZEMELER
2 yemek kaşığı sıvı yağ
1 kg kuşbaşı et
2 adet soğan
3 adet köy biberi
2 adet domates
1 yemek kaşığı tereyağı
1 tatlı kaşığı tuz
1 çay kaşığı karabiber
1 çay kaşığı pul biber
1 çay kaşığı kekik
HAZIRLANIŞI
Etleri küçük küçük doğrayarak sacın içine alıp kısık ateşte yavaş yavaş suyunu salıp çekmesini bekleyin. Sonra içine küçük küçük doğradığınız soğanla yağı ekleyip etle birlikte kavurmaya başlayın. Biraz kavrulduktan sonra biberleri küçük küçük doğrayıp ekleyin.
En son domatesleri kabuklarını soyup küp küp doğrayarak ilave edin. Tuzunu ve karabiberini ekleyin. Kapağını yarım kapatarak yarı kısık ateşte domateslerin suyunu çekmesini bekleyin. Domatesler suyunu çektikten sonra yemek servise hazırdır.
MALZEMELER
1 su bardağı süt
1 su bardağı ayçiçek yağı
3 adet yumurta
1,5 tatlı kaşığı üzüm sirkesi
1 paket kabartma tozu
1/4 çay kaşığı tuz
6 su bardağı baklavalık un
İç harcı için:
3 su bardağı ince çekilmiş ceviz içi
Yufkaları açmak ve üzeri için:
1 su bardağı mısır nişastası
250 gram tereyağı
Şerbeti için:
5 su bardağı su
4 su bardağı toz şeker
4 damla taze sıkılmış limon suyu
HAZIRLANIŞI
Bir kabın içerisine 3 adet yumurtayı kırıp üzerine bir su bardağı sütü bir su bardağı sıvı yağı, bir tatlı kaşığı sirkeyi ve yarım çay kaşığı tuzu ekleyip karıştırıp üzerine aldığı kadar un ilave edin. Kulak memesi yumuşaklığında bir hamur elde edene kadar hamuru güzelce yoğurun. Kulak memesi yumuşaklığında yoğurduğunuz hamuru 30 eşit parçaya ayırarak hamurları (ceviz büyüklüğünde) güzelce yuvarlayın. Yuvarladığınız hamurlardan 1 tane alıp üzerine mısır nişastası serpip oklava yardımı ile bir küçük tabak büyüklüğünde açarak kenarda bekletin.
Diğer kalan hamurları da aynı şekilde oklava ve mısır nişastası yardımı ile bir küçük Tabak büyüklüğünde açıp üst üste onar onar biriktirin. İlk on parçayı nişasta ve oklava yardımı ile bir fırın tepsisi büyüklüğünde yufka şekli verin. Tepsinin içine, açtığınız ilk on parça hamuru yerleştirip robottan çektiğiniz ceviz veya fındığı serpiştirin. Diğer on parçayı da oklava ve mısır nişastası yardımı ile ilk önce küçük tabak büyüklüğünde sonra tepsi büyüklüğünde yufka hazırlayarak tepsiye yerleştirin.
Tekrar robottan çektiğiniz ceviz veya fındığı serpiştirip baklavanın ikinci katını oluşturun. Geride kalan diğer on parçayı da oklava ve mısır nişastası yardımı İle ilk önce küçük tabak şeklinde açıp üste üste biriktirip sonra oklava ve mısır nişastası yardımı ile tepsi şeklini alacak şekilde yufka açıp son on parçayı da tepsiye yerleştirin. Sonra istediğiniz baklava dilimi şeklinde kesip 200 gram tereyağını eritip baklavanın üzerine eşit bir şekilde dökerek fırında kızarana kadar pişirin. Hazırlamış olduğunuz şerbeti baklavanın üzerine döküp servise hazırlayın.
MALZEMELER
300 gram asma yaprağı
1 adet limon
4 yemek kaşığı zeytinyağı
1 su bardağı sıcak su
1/2 su bardağı zeytinyağı
3 adet orta boy kuru soğan
1,5 su bardağı pirinç
1 su bardağı sıcak su
1 yemek kaşığı dolmalık fıstık
1 yemek kaşığı kuş üzümü
1 çay kaşığı tuz
1 çay kaşığı karabiber
1 çay kaşığı nane
1 çay kaşığı yenibahar
1/2 çay kaşığı tarçın
HAZIRLANIŞI
Önce pirinç̧leri yıkayıp süzgeçle süzün. Genişçe bir tavaya 1, 5 çay bardağı zeytin yağını koyup üzerine robotta iyice çektiğiniz soğanları ekleyip kavurun. Üzerine salçayı koyup kavurmaya devam edin. Pirinci ve bulguru ekleyip karıştırın. Sıcak su ve tüm baharatını da ilave edip tadını kontrol edip kısık ateşte ağzı kapalı suyunu çekene dek pişirin. Ocaktan alıp ince kıydığınız maydanozu da ekleyip karıştırın. Yaprak içiniz hazır.
MALZEMELER
125 gram tereyağı
1 çay bardağı sıvı yağ
1 çay bardağı yoğurt
1 çay bardağı irmik
1 tane yumurta
Yarım paket kabartma tozu
Un
1 su bardağı ceviz
3 su bardağı toz şeker
3 su bardağı su
HAZIRLANIŞI
Şerbeti için suyu ve şekeri tencereye koyup kaynatın. Daha sonra birkaç damla limon suyunu da ekleyin ve 10 dakika daha kaynatın. Hamuru için tereyağı, sıvı yağı, yumurtayı ve yoğurdu bir kaba koyup iyice karıştırın. Üzerine irmiği ve kabartma tozunu da ekleyip karıştırmaya devam edin. Karışıma azar azar un da ekleyerek yumuşak kıvamlı bir hamur yoğurun.
Hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp avuç içinde yuvarlayın. Sonra hamuru bir rendeye bastırıp küçük parçalar halinde açın.
Açılan hamurun içine ceviz koyup kapatın. Hazırladıklarınızı yağlı kağıt serili tepsiye dizin ve önceden ısıtılmış 180 derece fırında 25 dakika kadar pişirin.
Fırından çıkan sıcak tatlının üstüne soğuyan şerbetinizi dökün. Şerbetin çekmesi için biraz bekledikten sonra tatlınız servise hazır.