Bir Amerikan klasiği: Mac and Cheese

Haberler - ntv.com.tr | 08.06.2022 - 09:49
İngiltere’de ‘macaroni and cheese’ ABD’de ise ‘mac and cheese’. Farklı isimlerle anılsa da bu lezzet, pratik sunumu ve lezzetiyle herkesin severek yediği bir yemek.
Geleneksel tarifinde fırında güvençte yapılan ‘mac and cheese’ günümüzde daha pratik olması açısından tavada veya fırına uygun kaplarda yapılıyor.
Bu pratik yemekte genelde çedar peyniri tercih edilirken, içine ekmek kırıntıları ve et türevi gıdalar eklemek mümkün. Yemeğin en popüler tarifinde çedar peyniri beşamel sos ile birleştiriliyor ve sonrasında makarna ilave ediliyor. İngilizler bu yemek için ‘rahat yemek’ ifadesini kullanıyor.
Makarna ve peynirin birleştirilmesiyle ortaya çıkan 'mac and cheese'in kökeninin 14. yüzyıl İtalya’sına dayandığı biliniyor. Yemeği tarih İtalya'ya dayansa da Amerikalıların bu lezzeti çok sevdiği bir gerçek.
Mac and cheese’i ABD’ye getiren ise Amerika’nın kurucu başkanlarından Thomas Jefferson. Jefferson, Paris ziyaretinde makarnayı keşfederek ABD’ye makarna yapım makinesini getirdi ve makarnanın Amerikan yemek kültürüne kazandırılmasına öncülük etti.
Bu lezzetli yemeğin tarifi için gerekli olan malzemeler:
Dirsek makarna
Un
Tereyağ
Süt
Tuz
Karabiber
Çedar peyniri
Parmesan peyniri
Üzeri için isteğe bağlı ekmek kırıntısı
- Makarnayı biraz tuz eklediğiniz kaynar suda haşlayın.
- Makarnaları hafif çiğ kalacak şekilde haşladıktan sonra süzün.
- Bir tencere un ve yağı kavurun, ardında sütü yavaş yavaş ekleyerek beşamel sos elde edin.
- Elde ettiğiniz sosa baharatları ekledikten sonra peynirleri ilave edin ve iyice eridiğinden emin olun.
- Ocağı kıstıktan sonra makarnayı ekleyin ve sosu çekmesi için bekleyin.
- Karışımı fırına uygun bir kaba alın ve isteğe bağlı olarak üstüne peynir ve ekmek kırıntısı serpebilirsiniz. Makarnanızı fırında üstü kızarana kadar pişirin. Ve ‘mac and cheese’iniz hazır!