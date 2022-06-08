Bir Amerikan klasiği: Mac and Cheese

Geleneksel tarifinde fırında güvençte yapılan ‘mac and cheese’ günümüzde daha pratik olması açısından tavada veya fırına uygun kaplarda yapılıyor.





Bu pratik yemekte genelde çedar peyniri tercih edilirken, içine ekmek kırıntıları ve et türevi gıdalar eklemek mümkün. Yemeğin en popüler tarifinde çedar peyniri beşamel sos ile birleştiriliyor ve sonrasında makarna ilave ediliyor. İngilizler bu yemek için ‘rahat yemek’ ifadesini kullanıyor.