Çay tüketim alışkanlığımız dünya basınında

TARİHİ İPEK YOLU'NA DAYANIYOR

CNN Travel’ın haberinde çay içmenin Türk kültürüyle derin bir ilişkisi olduğu belirtiliyor. Tarihi İpek Yolu günlerine kadar uzanan çay, geçmişte kervansaraylar olarak bilinen hanlarda genellikle yorgun tüccarlarına ikram edilirdi. Osmanlı İmparatorluğu Dönemi’nde de sık sık tüketilen çay, 1876'dan 1909'a kadar Osmanlı padişahı olan II. Abdülhamid'in saltanatı sırasında ülkenin dört bir yanına dikilirdi. Ancak pek çok yerin uygun olmayan bir iklime sahip olması nedeniyle verim genellikle düşüktü.