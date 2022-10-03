Çay tüketim alışkanlığımız dünya basınında

Dünyada çayı en çok tüketen ülkelerden biri olarak, çayın hayatımızdaki yerinin doldurulamaz olduğunu söylemek hiç de yanlış olmaz. İngiliz ve Çinliler çay tüketim alışkanlıklarıyla dünyaya nam salmış olsa da Türkiye, dünyada en çok çay tüketen ülkelerden. CNN Travel, 85 milyon insanın günde 4 bardak içtiği Türk çayına dair merak edilenleri paylaştı.
Türkiye'nin kuzeydoğusundaki ürkütücü derecede sarp bir dağın tepesinde yer alan Haremtepe Köyü, çay yetişticiliğinin yapıldığı Rize’de önemli bir konuma sahip. Düzinelerce yerel çay toplayıcısının bir sonraki sel başlamadan önce çay yapraklarını hızlı ve verimli bir şekilde koparması ve omuzlarına asılan büyük kumaş çuvallara bırakması gerekiyor.
Köyde çay bahçesi ve kafe sahibi Kenan Çiftçi, "Burası çok özel bir yer. Normalde çay sadece ekvator bölgelerinde yetiştirilebilir. Ancak bölgenin mikro iklimi, bol güneş ve yağmur, çayın yetiştirilmesine olanak sağlıyor” diyor. Nemli iklimi, muson yağmurları ve nefes kesici manzaraları ile tanınan Rize, çay üretimi konusunda Türkiye'nin çay ihtiyacını karşılıyor.
Bazı tahminlere göre dünyadaki en yüksek tüketime sahip ülke Türkiye. Bir Türk, günde ortalama dört kilogram yaprak tüketiyor ve Uluslararası Çay Komitesi'ne göre yılda 85 milyon insan günde dört bardak çay içiyor.
Türkiye’de çaydanlıkta demlenen siyah çay, genellikle ince belli bardaklarda içiliyor. Alt ve üst olmak üzere iki parçadan oluşan çaydanlık, “çift kaynatma” sistemini kullanarak çayın demlenmesine ve aynı anda sıcak kalmasına olanak sağlıyor.
CNN Travel’ın haberinde çay içmenin Türk kültürüyle derin bir ilişkisi olduğu belirtiliyor. Tarihi İpek Yolu günlerine kadar uzanan çay, geçmişte kervansaraylar olarak bilinen hanlarda genellikle yorgun tüccarlarına ikram edilirdi. Osmanlı İmparatorluğu Dönemi’nde de sık sık tüketilen çay, 1876'dan 1909'a kadar Osmanlı padişahı olan II. Abdülhamid'in saltanatı sırasında ülkenin dört bir yanına dikilirdi. Ancak pek çok yerin uygun olmayan bir iklime sahip olması nedeniyle verim genellikle düşüktü.
Ancak kısa süre sonra Karadeniz bölgesinin çay ekimi için daha uygun olduğu keşfedildi ve 1947'de ülkenin ilk çay fabrikası Rize'de kuruldu. O günden beri zevkle tüketilen çay, ülkemizin vazgeçilmez lezzetlerinden ve önemli değerlerinden biri haline geldi.