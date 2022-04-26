Denizli'nin tescilli lezzeti: Tandır kebabı

Haberler - Anadolu Ajansı | 26.04.2022 - 12:39
Denizli'de geçmişi 1800'lü yıllara dayandığı rivayet edilen tandır kebabı, henüz yaşına girmemiş kuzunun etinden hazırlanıyor.
Önce ikiye, ardından sekiz parçaya ayrılan kuzu eti, paslanmaz demir şişlere dizilip dışı taş, zemini toprak fırında pişmeye bırakılıyor.
Burada yaklaşık 2-3 saat pişen etler satırla kesilip pide, soğan ve domates ile servis ediliyor.
Kendine özgü kültürü gereği elle tüketilen Denizli tandır kebabı, çatal ve bıçak olmadan müşterilere sunuluyor.
İki yıl önce coğrafi işaret belgesi alınan Denizli tandır kebabı, Ramazan'da iftar sofralarına lezzet katıyor.
Bayramyeri Meydanı'ndaki kebapçılar çarşısında 1982 yılından beri hizmet veren Dursun Göçenoğlu, yörenin en sevilen lezzetleri arasında tandır kebabının bulunduğunu söyledi.
Mesleği ustasından öğrendiğini söyleyen Göçenoğlu, ustasının ustasının da yıllar önce tandır kebabı yaptığını belirtti.
Denizli tandır kebabının tanınmaya başladığını belirten Göçenoğlu, "Turistler bu lezzeti tattıkça yayıldı, doğal pişen bir lezzet. Hiçbir katkı yok, tuz yok, suya temas yok" dedi.
Kentte 1989 yılından bu yana kebap yapan Durmuş Olpak da bu lezzetin yapımında kuzu etinin kullanıldığını söyledi.
Kapılarını çalan müşterilerinin daima memnun ayrıldığını belirten Olpak, "Ramazan ayında da iftar için hazırlık yapıyoruz. Bu mübarek günlerde sofralardaki yerimizi alıyoruz" diye konuştu.
Kebap ustası İsmail Çaprak da, bütün kuzunun butları hariç tüm kısımlarının parçalanarak direkt fırına atıldığını belirtti.
Etin ateşte kendi yağıyla piştiğini belirten Çaprak, "Fırında sakız ağacı odunu kullanırız. En erken kaburga çıkar. Günün yoğunluğuna göre 2-4 arasında kuzu tüketilir. Yazın hareketli kışın az olur işimiz" şeklinde konuştu.
İşte Denizli'nin meşhur tandır kebabı...