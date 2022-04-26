Denizli'nin tescilli lezzeti: Tandır kebabı

Kentte 1989 yılından bu yana kebap yapan Durmuş Olpak da bu lezzetin yapımında kuzu etinin kullanıldığını söyledi.

Kapılarını çalan müşterilerinin daima memnun ayrıldığını belirten Olpak, "Ramazan ayında da iftar için hazırlık yapıyoruz. Bu mübarek günlerde sofralardaki yerimizi alıyoruz" diye konuştu.