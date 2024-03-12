Evde Ramazan pidesi nasıl yapılır? Adım adım Ramazan pidesi tarifi

Evde Ramazan pidesi nasıl yapılır? Adım adım Ramazan pidesi tarifiRamazan pidesi, Türk mutfağında yer alan, Ramazan ayına özgü olan bir çeşit mayalı ve yassı ekmektir. Pide, özellikle Ramazan aylarında iftar ve sahur sofralarında tercih edilen bir ekmek türüdür. Evde bulunan malzemelerle Ramazan pidesi kolaylıkla yapılabilir. Peki, Ramazan pidesi için gerekli malzemeler neler, Ramazan pidesi nasıl yapılır?

Evde Ramazan pidesi nasıl yapılır? Adım adım Ramazan pidesi tarifi - 1

Ramazan’ın en sevilen lezzetlerinden biri olan Ramazan pidesi malzemelere ve yapılış aşamalarına dikkat edilerek kolayca hazırlanabilir. Ev ortamında yapmak isteyenler için Ramazan pidesi tarifini derledik.

N-LIFE HABERLERİ

Evde Ramazan pidesi nasıl yapılır? Adım adım Ramazan pidesi tarifi - 2

MALZEMELER

- 3 su bardağı un
- 1 su bardağı  su 
- 2 yemek kaşığı ılık su
- 1 tatlı kaşığı tuz
- 1 yemek kaşığı kuru maya
- 1 yemek kaşığı şeker
- 3 yemek kaşığı sıvı yağ
- Üzeri için; çörek otu veya susam, yoğurt ve yumurta

Evde Ramazan pidesi nasıl yapılır? Adım adım Ramazan pidesi tarifi - 3

RAMAZAN PİDESİ YAPILIŞI

Maya, 2 yemek kaşığı ılık su ve şekeri derin bir kap içerisinde karıştırın. Daha sonra üzerine diğer malzemeleri ve kalan suyu ekledikten sonra iyice yoğurun. Mayalanması için 1 saat bekleyin. Un serdiğiniz tezgâhın üzerinde açtığınız hamurun üzerine süt, yağ ve yumurta karışımını sürün.

Evde Ramazan pidesi nasıl yapılır? Adım adım Ramazan pidesi tarifi - 4

Ellerinizi hafifi ıslatıp dış kısmından yuvarlak yapacak şekilde bastırın. Tepsiye yağlı kağıt serip 20 dakika da bu şekilde mayalanmasını bekleyin. 200 derecede üzeri kızaracak kadar pişirin.

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