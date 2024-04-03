Dünyayı daha iyi bir yer haline getiren 10 olağanüstü şehir
Daha iyi bir dünyada yaşamak için sürdürülebilir adımlar atmak ve doğa ile iç içe yaşamak büyük önem arz ediyor. Bu görüşü benimseyen dünyanın en sürdürülebilir kentleri belli oldu. Geri dönüşüm oranları, hava kirliliği seviyeleri, bisiklet yollarının miktarı ve çevre dostu sertifikalı otel odalarının yüzdesi gibi etmenlerin değerlendirildiği listede İskandinav ülkeleri dikkat çekti. İşte The Global Destination Sustainability Index (Küresel Sürdürülebilirlik Endeksi) verilerine göre, sürdürülebilir ve daha düşük karbonlu bir geleceğe yönelik çalışmalar yapan 10 şehir...
Gothenburg, İsveç