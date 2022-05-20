Edirne'nin sokak lezzeti 'tencere köfte' Türk Mutfağı Haftası'nda

Bu lezzetin deneyen herkes tarafından sevildiğini söyleyen Uçar, "Köftenin yanına servis ettiğimiz soğan, domates, biber, salça ve kimyon ayrı bir lezzet veriyor. Müşterilerim genelde memur ve esnaftan oluşuyor" diye konuştu.

Uçar'ın tencere köftesi, çevre okullardaki öğrencilerin de öğle yemeği olarak tercihleri arasında yer alıyor.