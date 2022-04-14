Ege'nin Ramazan lezzeti: Ekmek dolması

Haberler - Anadolu Ajansı | 14.04.2022 - 11:50

Ege'de özellikle İzmir'in Seferihisar ilçesinde ’ramazanın hediyesi’ olarak adlandırılan, pişirme tekniğiyle de dikkat çeken ekmek dolması, iftar ve sahur sofralarına lezzet katıyor. Ekmek dolması, Ramazan'da özellikle uzun süre tok tutması nedeniyle tercih ediliyor.

Ege'nin Ramazan lezzeti: Ekmek dolması - 1

Zengin yemek kültürüne sahip bölgelerden Ege'de Ramazan'a özgü hazırlanan lezzetler, sofralardaki çeşitliliği de artırıyor. Ekmek dolması da bu lezzetler arasında yer alıyor.

Ege'nin Ramazan lezzeti: Ekmek dolması - 2

Uzun süre tok tutma özelliğine sahip ekmek dolması, Ramazan'da özellikle Seferihisar'da yaşayanların en çok tercih ettiği yemekler arasında bulunuyor.

Ege'nin Ramazan lezzeti: Ekmek dolması - 3

Yöreye has dolmalık ekmek, diğerlerinden farklı olarak daha yumuşak hamurdan hazırlanıyor.

Hamurun yumuşak olması için içine şerbet ekleniyor.

Egeliler, bu şerbetten dolayı ekmek dolmasını Ramazan'ın hediyesi olarak değerlendiriyor.

Ege'nin Ramazan lezzeti: Ekmek dolması - 4

Fırından alınan ekmeğin üstünün açılması ve içinin çıkarılmasıyla başlayan pişirme sürecinde, harç olarak kıyma veya kavurma, ufalanmış ve tereyağında kavrulmuş ekmek içi kullanılıyor.

Harç, biraz soğuduktan sonra ekmeğin içine yerleştiriliyor. Ekmek dolması bir tencerede kısık ateşte et suyuyla pişirildikten sonra sofralara ulaşıyor.

Ege'nin Ramazan lezzeti: Ekmek dolması - 5

“SAHUR İÇİN DAHA HAFİF İÇ HAZIRLANIYOR”

Seferihisar'a özgü yemekler üzerine araştırmalar yapan Fikriye Evin, ilçedeki eski yemekleri ortaya çıkarıp geleceğe aktarmaya çalıştığını söyleyerek,  "Hem sahur hem de iftarda seve seve tükettiğimiz bir yemek. Sahurda olduğu zaman daha hafif iç hazırlanıyor. Bazı yerlerde içine peynir konularak çayın yanında da tüketilebiliyor" dedi.

Ege'nin Ramazan lezzeti: Ekmek dolması - 6

İşte ekmek dolmasının yapılışından diğer kareler...

Ege'nin Ramazan lezzeti: Ekmek dolması - 7
Ege'nin Ramazan lezzeti: Ekmek dolması - 8
Ege'nin Ramazan lezzeti: Ekmek dolması - 9

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