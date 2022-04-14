Ege'nin Ramazan lezzeti: Ekmek dolması

“SAHUR İÇİN DAHA HAFİF İÇ HAZIRLANIYOR”

Seferihisar'a özgü yemekler üzerine araştırmalar yapan Fikriye Evin, ilçedeki eski yemekleri ortaya çıkarıp geleceğe aktarmaya çalıştığını söyleyerek, "Hem sahur hem de iftarda seve seve tükettiğimiz bir yemek. Sahurda olduğu zaman daha hafif iç hazırlanıyor. Bazı yerlerde içine peynir konularak çayın yanında da tüketilebiliyor" dedi.