Ege'nin Ramazan lezzeti: Ekmek dolması

Haberler - Anadolu Ajansı | 14.04.2022 - 11:50
Zengin yemek kültürüne sahip bölgelerden Ege'de Ramazan'a özgü hazırlanan lezzetler, sofralardaki çeşitliliği de artırıyor. Ekmek dolması da bu lezzetler arasında yer alıyor.
Uzun süre tok tutma özelliğine sahip ekmek dolması, Ramazan'da özellikle Seferihisar'da yaşayanların en çok tercih ettiği yemekler arasında bulunuyor.
Yöreye has dolmalık ekmek, diğerlerinden farklı olarak daha yumuşak hamurdan hazırlanıyor.
Hamurun yumuşak olması için içine şerbet ekleniyor.
Egeliler, bu şerbetten dolayı ekmek dolmasını Ramazan'ın hediyesi olarak değerlendiriyor.
Fırından alınan ekmeğin üstünün açılması ve içinin çıkarılmasıyla başlayan pişirme sürecinde, harç olarak kıyma veya kavurma, ufalanmış ve tereyağında kavrulmuş ekmek içi kullanılıyor.
Harç, biraz soğuduktan sonra ekmeğin içine yerleştiriliyor. Ekmek dolması bir tencerede kısık ateşte et suyuyla pişirildikten sonra sofralara ulaşıyor.
Seferihisar'a özgü yemekler üzerine araştırmalar yapan Fikriye Evin, ilçedeki eski yemekleri ortaya çıkarıp geleceğe aktarmaya çalıştığını söyleyerek, "Hem sahur hem de iftarda seve seve tükettiğimiz bir yemek. Sahurda olduğu zaman daha hafif iç hazırlanıyor. Bazı yerlerde içine peynir konularak çayın yanında da tüketilebiliyor" dedi.
İşte ekmek dolmasının yapılışından diğer kareler...