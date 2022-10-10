En sevilen kahve çeşitlerinin hazırlanışı

Bonus: Türk kahvesi

Her daim popülerliğini koruyan Türk kahvesi, kendine özgü pişirme tekniğiyle öne çıkıyor. İnce çekilmiş kahveyle hazırlanan Türk kahvesinde, her bir kişi için bir tatlı kaşığı kahve ve bir finsan su karıştırılıyor. İsteğe göre şeker ilave edilebiliyor. Özel fincanda servis edilen kahvenin yanında su da ikram ediliyor.