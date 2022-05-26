Hamburger nasıl bir Amerikan klasiği haline geldi?

HOT DOG'DAN İLHAM ALINDI

Amerikalılara bu köfte etinin ilk başlarda hiçbir şey ifade etmediğini belirten Motz, yiyeceği daha yerel kılmak için adının ‘Hamburg stili et’ veya ‘Hamburg eti’ olarak değiştirildiğini belirtti.

Alman çiftçilerin Hamburg etini Amerikalılar’a tanıttığı belirtilirken 'hot dog' olarak adlandırılan sosisli ekmeğin hamburgere de ilham verdiği düşünülüyor. Sosislinin ekmek içinde sunulması, ‘Hamburg eti’nin de ekmek ile servis edilmesine sebep oldu.