Hamburger nasıl bir Amerikan klasiği haline geldi?

Haberler - ntv.com.tr | 26.05.2022 - 07:05

Fast food denilince akla ilk gelen yiyeceklerden biri olan 'hamburger' 13. yüzyıla dayanan kökeniyle tarihin en eski yiyeceklerinden biri olma özelliği taşıyor. Almanya'da doğan hambuger, Kuzey Amerika kıtasına varır varmaz dünyaca sevilen bir klasik haline geldi.

Hamburger nasıl bir Amerikan klasiği haline geldi? - 1

Dünyanın her neresinde olursanız olun, fast food denilince akla ilk gelen yiyeceklerden biri şüphesiz hambugerdir. Amerika kültürüyle bağdaştırılan bu yiyeceğin kökeni ise neden bu kadar popüler olduğunu açıklıyor.

Hamburger nasıl bir Amerikan klasiği haline geldi? - 2

KÖKENİ 13. YÜZYILA DAYANIYOR

Bir tür hamburger uzmanı sayılan Amerikalı George Motz, son 20 yıldır Amerika’nın her yerini gezerek farklı tür hamburgerleri deniyor. Hayatını hamburger kültürüne adayan Motz, 2004 yılında America’ adında bir belgesel çekti. 20 bin çeşitten fazla hamburger yediğini iddia eden Motz, yiyeceğin kökeninin 13. yüzyıla dayandığını düşünüyor.

Hamburger nasıl bir Amerikan klasiği haline geldi? - 3

MOĞOLLARDAN GÜNÜMÜZE

Hamburgerin Moğolistan’da ortaya çıktığını belirten uzman, Tatarlar’ın çiğ koyun etini tüm gün eğerlerinin altında muhafaz ettiklerini, kamp kurduklarında eti baharatlandırıp yediklerini belirtti.

Hamburger nasıl bir Amerikan klasiği haline geldi? - 4

HER ŞEY ALMANYA'DA BAŞLADI

Baltık Denizi’ne, ardından da Avrupa’ya ulaşan hambuger eti, günümüze en yakın halini Almanya’da aldı. Hamburg limanına varan hamburger eti, çiğ koyun eti yerine kıyılmış dana etinden yapılmaya başlandı ve adına da ‘frikadellen’ dendi.

Hamburger nasıl bir Amerikan klasiği haline geldi? - 5

YENİ DÜNYA AMERİKA'YA TAŞINAN GELENEK

Alman göçmenler gemilerini beklerken ‘frikadellen’ denilen köfte etini hem ucuz hem de lezzetli olduğu için yemeye başladı. 19. yüzyılın ortalarında Hamburg’dan ABD’ye yolculuk yapan Almanlar, bu yiyeceği beraberinde yeni dünyaya taşımış oldu.

Hamburger nasıl bir Amerikan klasiği haline geldi? - 6

HOT DOG'DAN İLHAM ALINDI

Amerikalılara bu köfte etinin ilk başlarda hiçbir şey ifade etmediğini belirten Motz, yiyeceği daha yerel kılmak için adının ‘Hamburg stili et’ veya ‘Hamburg eti’ olarak değiştirildiğini belirtti.

Alman çiftçilerin Hamburg etini Amerikalılar’a tanıttığı belirtilirken 'hot dog' olarak adlandırılan sosisli ekmeğin hamburgere de ilham verdiği düşünülüyor. Sosislinin ekmek içinde sunulması, ‘Hamburg eti’nin de ekmek ile servis edilmesine sebep oldu.

Hamburger nasıl bir Amerikan klasiği haline geldi? - 7

BİR AMERİKAN KLASİĞİ OLDU

Ancak hamburger köftesinin ekmeğin içine konma fikrinin kimden çıktığı hala büyük bir gizem taşıyor. Yıllar içinde Amerika’da popüler bir yiyecek haline gelen hamburger, birçok restoran ve kafede satılmaya başlandı. Almanya’nın yerel bir yiyeceğinin değiştirilmesiyle ortaya çıkan hamburger, 100 yıl boyunca bir Amerikan klasiği olarak kalmayı başardı.

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