Hamburger nasıl bir Amerikan klasiği haline geldi?

Haberler - ntv.com.tr | 26.05.2022 - 07:05
Dünyanın her neresinde olursanız olun, fast food denilince akla ilk gelen yiyeceklerden biri şüphesiz hambugerdir. Amerika kültürüyle bağdaştırılan bu yiyeceğin kökeni ise neden bu kadar popüler olduğunu açıklıyor.
Bir tür hamburger uzmanı sayılan Amerikalı George Motz, son 20 yıldır Amerika’nın her yerini gezerek farklı tür hamburgerleri deniyor. Hayatını hamburger kültürüne adayan Motz, 2004 yılında ‘Hamburger America’ adında bir belgesel çekti. 20 bin çeşitten fazla hamburger yediğini iddia eden Motz, yiyeceğin kökeninin 13. yüzyıla dayandığını düşünüyor.
Hamburgerin Moğolistan’da ortaya çıktığını belirten uzman, Tatarlar’ın çiğ koyun etini tüm gün eğerlerinin altında muhafaz ettiklerini, kamp kurduklarında eti baharatlandırıp yediklerini belirtti.
Baltık Denizi’ne, ardından da Avrupa’ya ulaşan hambuger eti, günümüze en yakın halini Almanya’da aldı. Hamburg limanına varan hamburger eti, çiğ koyun eti yerine kıyılmış dana etinden yapılmaya başlandı ve adına da ‘frikadellen’ dendi.
Alman göçmenler gemilerini beklerken ‘frikadellen’ denilen köfte etini hem ucuz hem de lezzetli olduğu için yemeye başladı. 19. yüzyılın ortalarında Hamburg’dan ABD’ye yolculuk yapan Almanlar, bu yiyeceği beraberinde yeni dünyaya taşımış oldu.
Amerikalılara bu köfte etinin ilk başlarda hiçbir şey ifade etmediğini belirten Motz, yiyeceği daha yerel kılmak için adının ‘Hamburg stili et’ veya ‘Hamburg eti’ olarak değiştirildiğini belirtti.
Alman çiftçilerin Hamburg etini Amerikalılar’a tanıttığı belirtilirken 'hot dog' olarak adlandırılan sosisli ekmeğin hamburgere de ilham verdiği düşünülüyor. Sosislinin ekmek içinde sunulması, ‘Hamburg eti’nin de ekmek ile servis edilmesine sebep oldu.
Ancak hamburger köftesinin ekmeğin içine konma fikrinin kimden çıktığı hala büyük bir gizem taşıyor. Yıllar içinde Amerika’da popüler bir yiyecek haline gelen hamburger, birçok restoran ve kafede satılmaya başlandı. Almanya’nın yerel bir yiyeceğinin değiştirilmesiyle ortaya çıkan hamburger, 100 yıl boyunca bir Amerikan klasiği olarak kalmayı başardı.