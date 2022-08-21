Hamur işi tutkunları makarna kavurmasını sevdi

Haberler - Anadolu Ajansı | 21.08.2022 - 17:27
Türkiye'ye 2011 yılında gelen Uygur Türkü Nejat Kurban, doğup büyüdüğü toprakların yöresel lezzetlerini, dünyanın birçok mutfağına erişimin olduğu İstanbul'da yemek masalarına taşıdı.
Kurban, Beşiktaş'ta küçük bir dükkanda, soydaşlarından oluşan ekibinin yaptığı makarna kavurması, lağman, polo, ve Uygur pilavı gibi geleneksel tatları İstanbullularla buluşturdu.
Mönüsünde en beğenilen yemeği makarna kavurması. Bunun için mesai, sabah saatlerinde başlıyor.
Geleneksel makarnadan farklı olarak yapımı oldukça meşakkatli kuru makarna kavurmasının önce yüksek proteinli un, su, tuz ve yumurta ile hamuru hazırlanıyor.
Dinlenmeye alınan hamur, 3 kez daha yoğrulup bekletildikten sonra usta eller tarafından uzun çubuklar şeklinde parçalara ayrılıyor.
Tekrar dinlendirilen hamur büyük bir spiral haline getirilerek üzeri yağlandıktan sonra tepsiler içinde üstü kapatılarak bu kez 5-6 saat sürecek 3. dinlenme aşamasına geçiliyor.
Bir sonraki aşamada ise spiral şeklindeki hamur, el maharetiyle çekiştirilerek ve tezgaha vurularak kalın bir sicim şekline getiriliyor.
Bir parmak boyunda parçalara kesilen sicim şeklindeki hamur, kaynar tuzlu suda 4 dakika haşlanıp soğuk suda yıkanıyor.
Makarnanın türüne göre etli, tavuklu veya sebzeli bir sosta kavrulan makarnanın en önemli malzemesi kullanılan baharatlar. Bazıları Türkiye'de bulunamayan bu baharatlar Çin'den getiriliyor.
Üzerine susam serpilerek sıcak servis edilen kuru makarna kavurmasına özellikle hamur işinden vazgeçemeyen gençler rağbet gösteriyor.
Kurban, Türkiye'de makarnanın, marketten hazır alınıp haşlanarak tüketildiğini belirterek, "Bizim evde makarna deyince annelerimize un alıyoruz. Hamur şekline getirilip geleneksel şekilde yapıyoruz. Normal günlerde bile yapıyoruz bu yemeği. Annelerimiz çok ustalaşmış, evin içinde bu yemek bir saat içinde hazır oluyor. Bazı baharatlar Türkiye'de bulunmuyor, yurt dışından getiriyoruz. 10-11 çeşit baharat kullanıyoruz. Sarımsak, zencefil, salça ve siyah sirke gibi" dedi. Kurban ayrıca, "Türkiye'de beyaz veya üzüm sirkesi kullanılır. Biz arpadan yapılmış siyah sirke kullanıyoruz. Uzak Doğu'dan getirdiğimiz kuru baharatlar var. Bunları karıştırarak yapıyoruz" diye konuştu.