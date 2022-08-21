Hamur işi tutkunları makarna kavurmasını sevdi

"ARPADAN YAPILMIŞ SİYAH SİRKE KULLANIYORUZ"

Kurban, Türkiye'de makarnanın, marketten hazır alınıp haşlanarak tüketildiğini belirterek, "Bizim evde makarna deyince annelerimize un alıyoruz. Hamur şekline getirilip geleneksel şekilde yapıyoruz. Normal günlerde bile yapıyoruz bu yemeği. Annelerimiz çok ustalaşmış, evin içinde bu yemek bir saat içinde hazır oluyor. Bazı baharatlar Türkiye'de bulunmuyor, yurt dışından getiriyoruz. 10-11 çeşit baharat kullanıyoruz. Sarımsak, zencefil, salça ve siyah sirke gibi" dedi. Kurban ayrıca, "Türkiye'de beyaz veya üzüm sirkesi kullanılır. Biz arpadan yapılmış siyah sirke kullanıyoruz. Uzak Doğu'dan getirdiğimiz kuru baharatlar var. Bunları karıştırarak yapıyoruz" diye konuştu.