Hatay’ın Ramazan’a özel tatlısı: Küncülü helva

"YAKLAŞIK 500 YILLIK BİR TATLI"

Antakya'da tarihi Uzun Çarşı'da küncülü helva üretimi yapan Şahap Fansa, yaklaşık 500 yıllık bir geleneği yaşattıklarını ve oldukça rağbet gördüğünü belirterek, “Her Ramazan'da küncülü helva yapıyoruz. Yaklaşık 500 yıllık bir tatlı. İşin sırrı çöven kökü. Şu an lokumda, helva köpüğünde ve daha birçok yerde kullanılıyor. Çöven kökü, mideye, bağırsaklara ve hazımsızlığa çok iyi geliyor" dedi.