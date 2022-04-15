Hatay’ın Ramazan’a özel tatlısı: Küncülü helva

Haberler - İHA | 15.04.2022 - 09:50
UNESCO tarafından Gastronomi Şehirler Ağı'na dahil edilen ve yöresel lezzetleriyle öne çıkan Hatay’da, sadece Ramazan ayında yapılan küncülü helvası sevilen lezzetler arasında yer alıyor.
Tahin, şeker, çöven otu ve Hatay’da küncü olarak bilinen susamın karışımıyla ortalama dört saat pişmesinin ardından üretilen helva, iftar sonrasında atıştırmalık olarak kahve veya soğuk içeceklerin yanında tüketiliyor.
Antakya'da tarihi Uzun Çarşı'da küncülü helva üretimi yapan Şahap Fansa, yaklaşık 500 yıllık bir geleneği yaşattıklarını ve oldukça rağbet gördüğünü belirterek, “Her Ramazan'da küncülü helva yapıyoruz. Yaklaşık 500 yıllık bir tatlı. İşin sırrı çöven kökü. Şu an lokumda, helva köpüğünde ve daha birçok yerde kullanılıyor. Çöven kökü, mideye, bağırsaklara ve hazımsızlığa çok iyi geliyor" dedi.
Yurt ve şehir dışından ilginin yoğun olduğunu belirten Fansa, “Satışlar son iki seneye göre çok arttı, siparişlere yetişemiyoruz. Kilosunu 60 liradan satıyoruz. Sadece Ramazan'da yapılıyor" diye konuştu.
İşte küncülü helva ve yapılışından yansıyan görüntüler...