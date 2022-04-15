Hatay’ın Ramazan’a özel tatlısı: Küncülü helva

Haberler - İHA | 15.04.2022 - 09:50

Gastronomi kenti Hatay’ın vazgeçilmez lezzeti olan ve sadece Ramazan aylarında satışa sunulan 'küncülü helva' yurt içinden ve dışından yoğun ilgi görüyor. Helvanın içinde bulunan çiven kökü, mideye ve hazımsızlığa iyi geliyor.

Hatay’ın Ramazan’a özel tatlısı: Küncülü helva - 1

UNESCO tarafından Gastronomi Şehirler Ağı'na dahil edilen ve yöresel lezzetleriyle öne çıkan ’da, sadece Ramazan ayında yapılan küncülü helvası sevilen lezzetler arasında yer alıyor. 

Hatay’ın Ramazan’a özel tatlısı: Küncülü helva - 2

Tahin, şeker, çöven otu ve Hatay’da küncü olarak bilinen susamın karışımıyla ortalama dört saat pişmesinin ardından üretilen helva, iftar sonrasında atıştırmalık olarak kahve veya soğuk içeceklerin yanında tüketiliyor.

Hatay’ın Ramazan’a özel tatlısı: Küncülü helva - 3

"YAKLAŞIK 500 YILLIK BİR TATLI"

Antakya'da tarihi Uzun Çarşı'da küncülü helva üretimi yapan Şahap Fansa, yaklaşık 500 yıllık bir geleneği yaşattıklarını ve oldukça rağbet gördüğünü belirterek, “Her Ramazan'da küncülü helva yapıyoruz. Yaklaşık 500 yıllık bir tatlı. İşin sırrı çöven kökü. Şu an lokumda, helva köpüğünde ve daha birçok yerde kullanılıyor. Çöven kökü, mideye, bağırsaklara ve hazımsızlığa çok iyi geliyor" dedi.

Hatay’ın Ramazan’a özel tatlısı: Küncülü helva - 4

Yurt ve şehir dışından ilginin yoğun olduğunu belirten Fansa, “Satışlar son iki seneye göre çok arttı, siparişlere yetişemiyoruz. Kilosunu 60 liradan satıyoruz. Sadece Ramazan'da yapılıyor" diye konuştu.

Hatay’ın Ramazan’a özel tatlısı: Küncülü helva - 5

İşte küncülü helva ve yapılışından yansıyan görüntüler...

Hatay’ın Ramazan’a özel tatlısı: Küncülü helva - 6
Hatay’ın Ramazan’a özel tatlısı: Küncülü helva - 7
Hatay’ın Ramazan’a özel tatlısı: Küncülü helva - 8
Hatay’ın Ramazan’a özel tatlısı: Küncülü helva - 9
Hatay’ın Ramazan’a özel tatlısı: Küncülü helva - 10

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