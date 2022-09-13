Kahvaltı mı akşam yemeği mi?

Kilo vermek isteyen 30 denek üzerinde yapılan araştırmada, katılımcılardan yarısı sabah kahvaltısına,, geri kalanları ise akşam yemeğine odaklandı. Sabah kahvaltısını sağlam yapan denekler, öğle ve akşam yemeklerinde daha hafif gıdalar tüketti. Kahvaltıyı geçiştiren diğer deneklerse Öğle ve Akşam öğünlerinde daha yoğun beslendi.